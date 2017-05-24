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07:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В правительстве пообещали улучшить жизнь в Железногорске к 2020 году

Правительство региона обсудило проект развития города.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В правительстве рассмотрели проект развития Железногорска, который направлен на улучшение жизни горожан к 2020 году. Заседание президиума совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам состоялось 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Проект, который получил приоритет в правительстве, называется «Железногорск — территория новых знаний и инноваций». В России уже сформировано более десяти территорий, развитие которых базируется на внедрении инноваций — Королев в Московской области, Мичуринск в Тамбовской области, Димитровград в Ульяновской области и другие. Теперь в их число вошел и Железногорск.

Данный проект подразумевает большое развитие градообразующих предприятий, технологического предпринимательства, человеческого капитала и городской среды. Глава Железногорска Вадим Медведев отметил, что реализация проекта позволит создать условия для инновационного развития города, а также для комфортного проживания жителей.

Так, к 2020 году планируется создать не менее 20 новых производств на базе малых и средних наукоемких предприятий, а также более 1200 высокопроизводительных рабочих мест. В систему технологического предпринимательства вовлекут не менее 430 молодых специалистов. Таким образом, доля продукции малых и средних предприятий через 3 года должна увеличится на 25%.

В правительстве региона также отметили, что подобные проекты никогда не реализовывались в Красноярском крае. Реализовывать идею примутся министерства и ведомства правительства края, а также вузы, научные организации и инновационные предприятия.

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