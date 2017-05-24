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07:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дмитрий Бердников: Думе Иркутска корректнее было бы выбрать другого мэра

Глава МО сделал такое заявление в ходе заседания фракции ЕР в надежде не получить негативный отклик от населения при смене позиции о выборах.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников предложил депутатам Думы города выбрать другого главу, если их что-то не устраивает в его работе. Градоначальник сделал соответствующее заявление в надежде не быть обвиненным в непоследовательности позиции во время заседания фракции «Единой России» перед депутатскими слушаниями сегодня, 24 мая. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Депутат Алексей Савельев предложил провести еще одно заседание фракции по вопросу выборов мэра города. Депутат Александр Квасов отметил, что сейчас некорректно давать общий ответ, потому что многие народные избранники не представили свою позицию.

«Большинство поддерживает мэра, и нам пока позиция мэра не озвучена депутатом. Если не будет официальной позиции, то как мы будем отвечать», — сказал народный избранник.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников, в свою очередь, обратил внимание депутатов на то, что на вчерашнем заседании совета почти с каждым обсуждали данный вопрос.

«Если нас с вами не устраивает работа мэра, наверное, Думе корректнее было бы выбрать другого мэра, потому что мы пошли по пути введения такой формы правления. Если сейчас играем в обратную и говорим «Да, мы за прямые выборы», нас начнут обвинять в том, что два года назад одно говорили, сейчас — другое. Это опять попытка «раскачать» Думу. Может, нам надо дать такой ответ, и я уже заявлял: «Моя и наша с вами задача, чтобы мэр работал, как бы он ни был выбран. Мы по этому пути идем, но возникнет необходимость или волеизъявление какое-то будет от людей. Действительно, все поймут, что нужна такая форма. Мы готовы обсудить, но пока у нас есть вопросы благоустройства, городской среды, ветхого жилья, инфраструктуры и транспорта — чего только нет. Давайте обсудим, так мы будем выбирать, ну, если в «сером доме» нечем заняться людям, они могут импровизировать на эту тему. У каждого десятки вопросов, которые требуют решения. Поэтому здесь нужно выразить свою позицию», — сообщил градоначальник.

Председатель Думы Иркутска Ирина Ежова отметила, что нужно осмыслить предложение депутата Алексея Савельева и после окончания депутатских слушаний остаться членам фракции ЕР.

«У нас же фракция, она не столько регламентирована, как работа Думы и слушаний. Я сейчас дам поручение. Смысл письма мы менять не будем, внесем дополнения. У нас есть возможность внести дополнения. Смысл заключается в том, что Дума, фракция высказала свою позицию и не считает нецелесообразным вносить такие изменения в ст. 3 Закона Иркутской области, правильно я понимаю? Давайте сейчас осмыслим, чтобы это письмо носило характер деловой переписки, и после слушаний остаемся и зачитываем в этом контексте. Так согласны? Потому что куда мы еще пойдем заседать, нам надо ответ давать», — рассказала Ирина Ежова.

Напомним, группа депутатов Законодательного собрания Иркутской области внесла в региональный парламент законопроект, возвращающий прямые выборы мэра Иркутска. Авторы законодательной инициативы — представители фракции КПРФ Илья Сумароков, Ольга Носенко, Роман Габов, Сергей Бренюк, Андрей Левченко, Павел Сумароков, а также руководитель фракции «Гражданская платформа» Владимир Матиенко.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 3 закона «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области». В частности, планируется признать утратившей силу часть 11 данной статьи, в которой говорится: «Глава муниципального образования Иркутской области, наделенного статусом городского округа, на территории которого находится административный центр Иркутской области, избирается представительным органом этого муниципального образования из своего состава сроком на пять лет и возглавляет местную администрацию». Эта норма была принята большинством депутатов Законодательного собрания в декабре 2014 года, и в марте следующего года не население, а Дума Иркутска избрала мэром города Дмитрия Бердникова, являвшегося председателем этого представительного органа местной власти.

Между тем Ассоциация муниципальных образований Иркутской области заявила о нецелесообразности принятия закона об изменении процедуры избрания главы столицы Приангарья. Мэр Черемхова, председатель АМО Вадим Семенов рассказал корр. ИА IrkutskMedia, что областной закон, который определяет порядок выборов мэра Иркутска не имеет нареканий, поэтому нет смысла его менять. Он также добавил, что в областном центре отмечается положительная динамика и сейчас не нужны такие решения.

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