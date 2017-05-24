Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте, Башаров и Самойлова спели с Куценко на его 50-летии
Боевик ВСУ устроил драку в супермаркете из-за русского языка
СМИ: власти Венесуэлы обеспокоены из-за 5 тыс. российских ракет
Собчак и Виторган показали подросшего сына (фото)
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
Орбакайте, Башаров и Самойлова спели с Куценко на его 50-летии
Прилучный с усами, Глинников в юбке: съемки сериала «Форс-мажор»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще ездить в Америку
Кожевников: Бронза ЧМ — наше реальное место
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
Пресняков о разрыве с Орбакайте: Уж лучше пуля
Иномарки в СССР: машины из-за «железного занавеса»
КАМАЗ откажется от бумажных сервисных книжек
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
20Крепостные стены XXI века
12«Евровидение-2017»
8«Суперлюди» Японии
08:11 (мск), источник: ТАСС

Кабмин вносит в Госдуму законопроект об экстерриториальном принципе оказания госуслуг

Законопроект направлен на повышение доступности государственных услуг, снижение материальных и временных издержек граждан, говорится в пояснении к документу.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект, согласно которому граждане смогут по своему выбору подавать документы и получать результаты госуслуг в любом подразделении федерального органа исполнительной власти. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина.

Читайте также
Водительские права можно будет получить через МФЦ — Кабмин

«Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг” нормой, в соответствии с которой заявитель по своему выбору сможет подать запрос, документы, информацию, необходимые для получения государственной услуги, а также получить результат этой услуги в любом предоставляющем госуслуги подразделении органа власти, государственного внебюджетного фонда или в многофункциональном центре предоставления госуслуг в пределах территории России независимо от своего места жительства или места пребывания», — говорится в пояснении к документу.

Отмечается, что законопроект направлен на повышение доступности государственных услуг, снижение материальных и временных издержек граждан.

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 18 мая 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Times: исполнитель теракта в Манчестере недавно вернулся из поездки в Ливию
В Великобритании повысили уровень террористической угрозы
Картер Пейдж готов опровергнуть вмешательство РФ в выборы
Титов предложил ввести в России налоговый спецрежим для богатых
Путин поддержал идею о сокращении числа легионеров в РФПЛ
В Японию прибыли четыре американских беспилотника Global Hawk
СМИ узнали подробности расследования теракта в Манчестере
Президенту Филиппин пришлось сократить свой визит в Россию
Спорт
Каррера: Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ Межсезонье в России еще не началось, однако новости из команд, и довольно громкие, уже поступают. Рассказываем об уже состоявшихся и возможных переменах в «Спартаке»
Авто
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур Снявшийся в семи фильмах бондианы актер скончался на 90-м году жизни в Швейцарии
Недвижимость
Рецепт удачного и недорогого ремонта в типовой квартире
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
Первые дома для переселенцев из хрущевок появятся к 2017 году
В России поменяют формулу расчета платежей за ЖКУ
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь