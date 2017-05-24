В МИР РК прокомментировали задержание главы аварийно-спасательной службы

«Работа по противодействию коррупции в системе Министерства по инвестициям и развитию носит системный и принципиальных характер, а также находится на личном контроле первого руководителя министерства», — сообщил представитель министерства в Facebook.

«Мы окажем полное содействие антикоррупционному ведомству в расследовании нарушений в работе РГП “Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба”, которая является подведомственной организацией Комитета индустриального развития и промышленной безопасности», — подчеркнул официальный представитель ведомства.

Генеральный директор РГП «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба» Болат Халык был задержан Департаментом Нацбюро по противодействию коррупции по Астане при получении очередной взятки в сумме 70 тысяч долларов.

По данным антикоррупционного ведомства, подозреваемый организовал преступную схему по получению на системной основе взяток от подрядных организаций за ускоренное подписание актов выполненных работ. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого обнаружено и изъято 300 тысяч долларов США и шесть миллионов тенге.