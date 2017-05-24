В МИР РК прокомментировали задержание главы аварийно-спасательной службы
Официальный представитель МИР РК Мурат Жуманбай прокомментировал задержание главы военизированной
Официальный представитель МИР РК Мурат Жуманбай прокомментировал задержание главы военизированной
«Работа по противодействию коррупции в системе Министерства по инвестициям и развитию носит системный и принципиальных характер, а также находится на личном контроле первого руководителя министерства», — сообщил представитель министерства в Facebook.
«Мы окажем полное содействие антикоррупционному ведомству в расследовании нарушений в работе РГП “Профессиональная военизированная
Генеральный директор РГП «Профессиональная военизированная
По данным антикоррупционного ведомства, подозреваемый организовал преступную схему по получению на системной основе взяток от подрядных организаций за ускоренное подписание актов выполненных работ. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого обнаружено и изъято 300 тысяч долларов США и шесть миллионов тенге.