Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте, Башаров и Самойлова спели с Куценко на его 50-летии
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Испанский винодел высказал мнение о краснодарском вине
Собчак и Виторган показали подросшего сына (фото)
Татьяна Навка затмила всех на закрытой вечеринке в Каннах (фото)
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Режиссер покинул «Лигу справедливости» из-за самоубийства дочери
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
«Бавария» готова платить Алексису Санчесу € 13 млн в год
Гол Малкина не спас «Питтсбург» от проигрыша «Оттаве» в КС
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
СМИ о реакции Порошенко на теракт в Манчестере
Иномарки в СССР: машины из-за «железного занавеса»
КАМАЗ откажется от бумажных сервисных книжек
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
860 лет назад родился Cид Вишес
20Крепостные стены XXI века
9Теракт в Манчестере
08:31 (мск), источник: Tengrinews

В МИР РК прокомментировали задержание главы аварийно-спасательной службы

Официальный представитель МИР РК Мурат Жуманбай прокомментировал задержание главы военизированной аварийно-спасательной службы, передает Tengrinews.kz.

«Работа по противодействию коррупции в системе Министерства по инвестициям и развитию носит системный и принципиальных характер, а также находится на личном контроле первого руководителя министерства», — сообщил представитель министерства в Facebook.

Читайте также
Гендиректор военизированной аварийно-спасательной службы задержан в Астане

«Мы окажем полное содействие антикоррупционному ведомству в расследовании нарушений в работе РГП “Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба”, которая является подведомственной организацией Комитета индустриального развития и промышленной безопасности», — подчеркнул официальный представитель ведомства.

Генеральный директор РГП «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба» Болат Халык был задержан Департаментом Нацбюро по противодействию коррупции по Астане при получении очередной взятки в сумме 70 тысяч долларов.

По данным антикоррупционного ведомства, подозреваемый организовал преступную схему по получению на системной основе взяток от подрядных организаций за ускоренное подписание актов выполненных работ. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого обнаружено и изъято 300 тысяч долларов США и шесть миллионов тенге.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Бекетаев объяснил запрет на самовыдвижение кандидатов в президенты, упомянув Дарта Вейдера
В Великобритании повысили уровень террористической угрозы
Картер Пейдж готов опровергнуть вмешательство РФ в выборы
Титов предложил ввести в России налоговый спецрежим для богатых
Турция ввела ограничения на импорт российской пшеницы
Скончался известный режиссер Александр Бурдонский
СМИ узнали подробности расследования теракта в Манчестере
Трамп в разговоре с Дутерте назвал лидера КНДР «сумасшедшим»
Спорт
Каррера: Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ Межсезонье в России еще не началось, однако новости из команд, и довольно громкие, уже поступают. Рассказываем об уже состоявшихся и возможных переменах в «Спартаке»
Авто
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур Снявшийся в семи фильмах бондианы актер скончался на 90-м году жизни в Швейцарии
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Власти Крыма изымут у частников недвижимость на $1 млрд
Первые дома для переселенцев из хрущевок появятся к 2017 году
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Леди
Как носить кроп-топы в городе: 7 идей Неуместной излишняя обнаженность кажется лишь на первый взгляд. В нашем обзоре - семь идей, как носить даже самые смелые топы в каменных джунглях.
Дети
Анну Седокову раскритиковали за странное имя сына Певица подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь