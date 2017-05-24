«Единая Россия» не будет помогать Ройзману пройти муниципальный фильтр

«Коллегам из фракции «ЕР» будет предложено поддержать кандидатов в губернаторы от других партий. Но при двух условиях: во-первых, мы должны установить контакт с нашими коллегами из других партий, а во-вторых, должны между собой договориться и понять, как действовать, — цитируют «Известия» секретаря свердловского отделения партии Виктора Шептия.

Он также добавил, что «единороссы» не будут «играть в поддавки» с несистемными кандидатами.

«Регион находится в сложном положении, и поэтому я рассчитываю пройти муниципальный барьер исключительно за счет порядочных людей в органах власти МСУ. Какой-либо конкретной партийной принадлежности за ними нет. Роль играют лишь личные договоренности и симпатии депутатов. Ожидаю, что некоторые “единороссы” готовы отдать подписи за меня. Если я пройду барьер, то обязательно выиграю гонку», — заявил изданию сам Ройзман, добавив, что на массовую поддержку «ЕР» он не рассчитывает.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, Евгений Ройзман намерен принять участие в выборах губернатора Свердловской области от партии «Яблоко».

Добавим, что вскоре после заявления Ройзмана о намерении принять участие в выборах, с аналогичным заявлением выступил оппозиционный депутат ЕГД Константин Киселев. По мнению экспертов, выдвижение Киселева — технический ход с целью оттянуть подписи у Ройзмана и не дать ему пройти муниципальный фильтр.