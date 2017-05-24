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09:13 (мск), источник: Nakanune.ru

«Впечатления самые положительные», — Куйвашев рассказал о своей поездке на север региона

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев вернулся из своего предвыборного турне по северу региона. Уже сегодня глава области отправится в Нижний Тагил, где встретиться с секретарями первичных отделений «Единой России».

Источник: Пресс-служба губернатора Свердловской области

Однако, перед этим Евгений Куйвашев успел выступить на серовском ТВ: врио главы региона рассказал о своих впечатлениях от поездки и планах по развитию северных территорий, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Евгения Куйвашева, впечатления от поездки на север области самые положительные.

«Впечатления самые положительные. Я еще раз убеждаюсь, что Северный управленческий округ — фундамент всей Свердловской области. Самое большое богатство, конечно же, люди — умные, проницательные, искренние. Мы общались, обсуждали программу “Пятилетка развития”. Мы внимательнейшим образом собирали и собираем предложения, которые жители северных территорий, сделали в эту программу. Каждое будет обязательно изучено и в том или ином виде войдет в программу», — сказал Евгений Куйвашев.

В рамках интервью Евгений Куйвашев коснулся вопроса приостановки строительства свиноводческого комплекса в Серове, ремонта детской поликлиники, благоустройства дворов и др.

В частности, что касается свиноводческого комплекса, по словам главы региона, он держит ситуацию на контроле.

«К сожалению, инвестор не рассчитал порядок и рамки действия экологического законодательства, поэтому прокуратура и Ростехнадзор внесли представления о приостановлении деятельности. В настоящее время инвестором ведется работа по поиску проектных решений, чтобы продолжить строительство этого уникального комплекса. Оно должно быть обязательно продолжено, но не в ущерб здоровью наших земляков», — пояснил врио губернатора.

Держит руку на пульсе глава региона и в вопросе ремонта детской поликлиники. Как пояснил Евгений Куйвашев, этот вопрос ремонта поликлиники актуален и региональные власти будут помогать с текущим капремонтом.

«Что касается вопроса строительства нового здания, то он требует дополнительной проработки. Я дал поручения министерству здравоохранения, чтобы детальным образом проработали этот вопрос и внесли свои предложения», — отметил он.

Не оставил глава Свердловской области и проблему благоустройства дворов, волнующую серовчан. Как подчеркнул Куйвашев, создание комфортной городской среды — это федеральный приоритетный проект.

«Улучшение городской среды и благоустройство дворовых территорий входит в программу “Пятилетка развития”. Уже в этом году из областного и федерального бюджетов выделено 511 млн руб. на реализацию этих проектов. Есть одно из условия участия в этой программе — все проекты должны быть обсуждены с жителями. Как только они будут обсуждены с жителями, будут учтены замечания и предложения по порядкам, форме и самому обустройству, тогда этот проект включается в программу», — рассказал врио губернатора.

Также Евгений Куйвашев коснулся вопросов переселения граждан из аварийного жилья, отметив, что в Серовском городском округе программа выполняется: «Не без проблем, но выполняется».

Кроме того, рассказал, что самым действенным контролем считает общественный контроль: «Самый действенный контроль — общественный контроль. У нас достаточно успешно развиваются институты гражданского контроля. Мы активно взаимодействуем с гражданским обществом. Контроль ведется ОНФ, отраслевыми союзами».

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