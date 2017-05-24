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09:09 (мск), источник: Новости Перми

Заслуженных пермяков наградили почетными знаками и грамотами

Депутаты Пермской городской Думы приняли ряд решений о награждении горожан, проделавших большую работу на благо Перми.

Источник: Новости Перми

Николаю Семикопенко, заместителю управляющего директора АО «Авиационные редуктора и трансмиссии — Пермские моторы», присвоению звания «Почетный гражданин города Перми» за значительный вклад в социально-экономическое развитие города Перми и достижение высоких результатов в области российского вертолетостроения.

Владислава Петенко, заместитель генерального директора АО «Объединенные газопромышленные технологии «Искра-Авигаз», решено наградить Почетными знаками города Перми «За заслуги перед городом Пермь» за значительный личный вклад в социально-экономическое развитие и повышение эффективности экономики города, а также в связи с приближающимся Днем города.

Заслуженного энергетика России, председателя совета ветеранов «Пермэнерго» Владимира Федосеева наградили за значительный личный вклад в социально-экономическое развитие города Перми, достижение высоких результатов в области энергетики и в связи с Днем города Перми.

Почётными грамотами города Перми было принято решение наградить директора пермской школы № 14 Владимира Крохалева — за значительный вклад в развитие системы образования города Перми и в связи с Днем города; директора филиала ФГУП «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген» Министерства здравоохранения России Екатерину Орлову — за значительный вклад в развитие производства медицинских иммунобиологических препаратов в городе Перми и в связи с 55-летием со дня рождения.

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