Заслуженных пермяков наградили почетными знаками и грамотами
Депутаты Пермской городской Думы приняли ряд решений о награждении горожан, проделавших большую работу на благо Перми.
Депутаты Пермской городской Думы приняли ряд решений о награждении горожан, проделавших большую работу на благо Перми.
Николаю Семикопенко, заместителю управляющего директора АО «Авиационные редуктора и трансмиссии — Пермские моторы», присвоению звания «Почетный гражданин города Перми» за значительный вклад в
Владислава Петенко, заместитель генерального директора АО «Объединенные газопромышленные технологии «Искра-Авигаз», решено наградить Почетными знаками города Перми «За заслуги перед городом Пермь» за значительный личный вклад в
Заслуженного энергетика России, председателя совета ветеранов «Пермэнерго» Владимира Федосеева наградили за значительный личный вклад в
Почётными грамотами города Перми было принято решение наградить директора пермской школы № 14 Владимира Крохалева — за значительный вклад в развитие системы образования города Перми и в связи с Днем города; директора филиала ФГУП «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам «Микроген» Министерства здравоохранения России Екатерину Орлову — за значительный вклад в развитие производства медицинских иммунобиологических препаратов в городе Перми и в связи с 55-летием со дня рождения.