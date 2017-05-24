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09:25 (мск), источник: Sputnik.by

Контактная группа обсудит в Минске большой обмен пленными

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины соберется в Минске в среду, среди основных вопросов — большой обмен пленными, сообщает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

В последний раз переговорщики по Украине собирались в белорусской столице 15 мая. Тогда стороны, по словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, успешно запустили процесс верификации списка пленных. И хотя, как подчеркнул Сайдик, уточнение списка пленных в Донбассе, которые отказались участвовать в обмене, еще не было завершено, он высказал надежду на то, что 24 мая все вопросы будут закрыты.

Надежду на эту дату как ключевую для последующего обмена пленными возлагают и стороны конфликта. Так, и представители самопровозглашенной ДНР, и Киева планируют сегодня говорить о конкретных цифрах и сроках по освобождению пленных.

Кроме того, стороны традиционно затронут вопрос безопасности в регионе. По информации замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александра Хуга, в Донбассе ситуация с безопасностью по-прежнему напряженная и непредсказуемая.

«Обе стороны нарушают режим прекращения огня, обе стороны не отказались от тяжелого вооружения, обе стороны не выполняют до конца свои обещания по минским соглашениям», — заявил Хуг в интервью латвийской радиостанции Baltkom.

В среду, как ожидается, на встрече контактной группы Киев также может поднять вопрос о создании новой рабочей подгруппы, которая будет заниматься границей.

Напомним, на сегодняшний день в рамках контактной группы действуют четыре ее тематические подгруппы: по вопросам безопасности, политическая, гуманитарная и экономическая. В Киеве считают, что новая подгруппа должна заниматься как политическими, так и вопросами безопасности.

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