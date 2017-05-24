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09:09 (мск), источник: 112.ua

Меркель планирует провести «нормандскую» встречу по Донбассу, — СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести встречу в «нормандском формате» с участием президентов России, Украины и Франции для обсуждения ситуации на Донбассе. Об этом пишет Der Tagesspiegel.

Источник: 112.ua

«Ни один другой международный конфликт не занимает столько времени канцлера, как война в Украине. В течение почти трех лет идут боевые действия в восточных областях Украины поддерживаемых Россией сепаратистов против украинской армии. Германия и Франция пытались на раннем этапе быть в качестве посредника. Но соглашения, принятые в Минске в 2014 и 2015 годах относительно мирного процесса на востоке Украины, не реализуются на сегодняшний день. Теперь канцлер Ангела Меркель сделает новый старт для встречи на высшем уровне с президентами Франции, России и Украины», — пишет издание.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что «нормандский формат» будет активизирован для урегулирования ситуации на востоке в ближайшее время.

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