Меркель планирует провести «нормандскую» встречу по Донбассу, — СМИ

«Ни один другой международный конфликт не занимает столько времени канцлера, как война в Украине. В течение почти трех лет идут боевые действия в восточных областях Украины поддерживаемых Россией сепаратистов против украинской армии. Германия и Франция пытались на раннем этапе быть в качестве посредника. Но соглашения, принятые в Минске в 2014 и 2015 годах относительно мирного процесса на востоке Украины, не реализуются на сегодняшний день. Теперь канцлер Ангела Меркель сделает новый старт для встречи на высшем уровне с президентами Франции, России и Украины», — пишет издание.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что «нормандский формат» будет активизирован для урегулирования ситуации на востоке в ближайшее время.