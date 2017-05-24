Николай Меркушкин потребовал кадровых перестановок в «Крыльях Советов»
Также губернатор поставил клубу задачу вернуться в
Также губернатор поставил клубу задачу вернуться в
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин встретился с руководством ПФК «Крылья Советов» и обсудил итоги Чемпионата РФПЛ, в заключительном матче которого самарская команда проиграла грозненскому «Тереку» и вылетела из
По словам главы региона, ситуация требует глубокого анализа причин случившегося. Для команды были созданы все необходимые условия. Совместно с менеджментом ФК «Крылья Советов» был решен вопрос по привлечению в клуб спонсорских средств. Кроме того, количество денег, выделяемых на финансирование клуба, было достаточно для его стабильной жизнедеятельности команды и ее успешного выступления в Чемпионате РФПЛ.
— В кратчайшие сроки необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры. Самара — футбольный город. «Крылья Советов» должны играть дальше, и для команды не может быть другой задачи, кроме возвращения в
Губернатор дал поручение до понедельника, 29 мая, внести конкретные предложения по кадровым вопросам, а также по вопросам организационного и финансового характера, чтобы в итоге обеспечить возвращение самарского футбольного клуба в российскую