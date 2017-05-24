Николай Меркушкин потребовал кадровых перестановок в «Крыльях Советов»

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин встретился с руководством ПФК «Крылья Советов» и обсудил итоги Чемпионата РФПЛ, в заключительном матче которого самарская команда проиграла грозненскому «Тереку» и вылетела из Премьер-лиги, сообщает пресс-служба облправительства.

По словам главы региона, ситуация требует глубокого анализа причин случившегося. Для команды были созданы все необходимые условия. Совместно с менеджментом ФК «Крылья Советов» был решен вопрос по привлечению в клуб спонсорских средств. Кроме того, количество денег, выделяемых на финансирование клуба, было достаточно для его стабильной жизнедеятельности команды и ее успешного выступления в Чемпионате РФПЛ.

— В кратчайшие сроки необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и принять соответствующие меры. Самара — футбольный город. «Крылья Советов» должны играть дальше, и для команды не может быть другой задачи, кроме возвращения в Премьер-лигу, — подчеркнул Николай Меркушкин.