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09:40 (мск), источник: Om1.ru

Губернатор Назаров отправил в школы всех своих министров

Практически все члены облправительства пойдут завтра на последние звонки. В списках тех, кто десантирован в учебные заведения, значатся даже глава Минсельхоза Чекусов и министр природных ресурсов Винокуров, а идеологический блок отправится в гимназии полным составом.

Стали известны школы и гимназии Омска, в которые завтра, 25 мая, приглашены на последние звонки высокопоставленные персоны. Глава региона Виктор Назаров находится в командировке в Баварии, а вот его заместитель Владимир Компанейщиков подтянется к 12 часам в среднюю общеобразовательную школу № 135 им. А. П. Дмитриева.

В то время как министр образования Омской области Татьяна Дернова в полдень отправится на линейку в гимназию № 62. Ее примеру последуют и заместители. Так, первый заместитель министра образования Омской области Лариса Устинова поздравит выпускников лицея № 66, а заместитель министра Лариса Жукова побывает в средней общеобразовательной школе № 68.

Руководители министерств, начальники главных управлений также приглашены на мероприятия, посвященные окончанию учебного года. Они посетят 17 городских школ. В среднюю общеобразовательную школу № 14 с углубленным изучением отдельных предметов пойдет министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов отправится на линейку в школу № 32. Глава министерства труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов будет поздравлять выпускников в лицее № 74. А министр природных ресурсов и экологии Александр Винокуров приедет в гимназию № 19.

Министр экономики Оксана Фадина планирует посетить гимназию № 146, министр финансов Вадим Чеченко — школу № 109 с углубленным изучением отдельных предметов. В то время как новый министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Владимир Стрельцов наведается школу № 46.

Начальника главного управления внутренней политики Михаила Каракоза будут ждать в лицее № 54. Не пощадили и руководителя главного управления информационной политики Станислава Сумарокова, он поздравит выпускников в гимназии № 147.

Такого массово похода в школы в дни наплыва в дни «Последних звонков» никогда не было. Судя по всему, члены омского правительства озабочены формированием позитивной повестки дня.

Добавим, что мэр Омска Вячеслав Двораковский тоже не останется без дела: он поздравит выпускников средней школе № 9 на СИБНИИСХОЗе.

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