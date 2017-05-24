Гендиректора «Омскэнерго» перевели на работу в родной Красноярск

Об этом пишет газета «Коммерческие вести». На официальном сайте красноярской компании пока значится прежний руководитель Александр Буторов. В свою очередь, в «Омскэнерго» исполняет обязанности директора главный инженер Сергей Капитонов.

Рокировки произошли после того, как МРСК Сибири возглавил Виталий Иванов, на днях он был официально утвержден в должности. Как пишет «КВ», Иванов, уроженец Тары, является одноклассником председателя Региональной энергетической комиссии Омской области Олега Голубева. Они закончили местную школу № 11, ныне гимназию № 1 имени А. М. Луппова.

Отметим, назначение Моденова весьма логично — ведь родился он именно в Красноярске в 1961 году и закончил местный политех по специальности «Тепловые электрические станции». По распределению попал в Омск, где работал на ТЭЦ-5 старшим машинистом турбинного цеха, начальником смены, начальником турбинного цеха, с 2002 года — главным инженером, с 2004 по 2006 — директором станции. Затем занимал руководящие посты в ОАО «Омская электрогенерирующая компания», «ТГК-11», а с 2008 года возглавил «Омскэнерго». С 2011 по 2016 годы был депутатом Заксобрания по Тарскому одномандатному округу.