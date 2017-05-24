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09:27 (мск), источник: Ежедневник.by

Минск и Москва планируют активности на июнь

В первом летнем месяце пройдут Форум регионов Беларуси и России и заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

Источник: Ежедневник.by

Заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства России и Беларуси пройдет 30 июня в Москве, подтвердил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да. Подготовка ведется», — ответил представитель Кремля на вопрос, намечено ли заседание ВГС в Москве 30 июня.

Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил, что «в конце июня состоится Форум регионов Беларуси и России, который проходит под патронажем наших президентов». «30 июня состоится заседание ВГС Союзного государства», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Макей также проинформировал, что проведению ВГС будет предшествовать заседание коллегии МИД Беларуси и России, которое пройдет в Москве. «Мы будем обсуждать ряд актуальных вопросов нашего взаимодействия», — заявил министр.

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