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09:49 (мск), источник: Publika.md

Регулирование приднестровского конфликта обсудят сегодня в Кишиневе

Регулирование приднестровского конфликта обсудят сегодня в Кишиневе.

Источник: Publika.md

Специальный представитель ОБСЕ Вольф Дитрих Хайм встретится с вице-премьером по реинтеграции Георгием Бэланом. В частности, будет рассматриваться вопрос об экспорте продуктов.

После встречи состоится совместный брифинг.

Напомним, с 20 мая Киев запретил транзит продовольствия через приднестровский участок границы без согласия молдавского Агентства продовольственной безопасности.

Ведомство подчеркивает, что таким образом законные меры Украина применяет как в отношении предпринимателей правого берега Днестра, так и Приднестровья.

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