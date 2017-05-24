Регулирование приднестровского конфликта обсудят сегодня в Кишиневе
Регулирование приднестровского конфликта обсудят сегодня в Кишиневе.
Регулирование приднестровского конфликта обсудят сегодня в Кишиневе.
Специальный представитель ОБСЕ Вольф Дитрих Хайм встретится с
После встречи состоится совместный брифинг.
Напомним, с 20 мая Киев запретил транзит продовольствия через приднестровский участок границы без согласия молдавского Агентства продовольственной безопасности.
Ведомство подчеркивает, что таким образом законные меры Украина применяет как в отношении предпринимателей правого берега Днестра, так и Приднестровья.