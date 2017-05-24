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09:52 (мск), источник: Actualitati.md

Додон о запрете российских СМИ в Молдове: Я буду блокировать принятие любого закона, направленного на то, чтобы посеять смуту в обществе

Президент Республики Молдова Игорь Додон не подпишет закон, направленный против российских СМИ, который предлагает правящая Демократическая партия (ДПМ), сообщает Actualitati.md со ссылкой на ТАСС.

Источник: Actualitati.md

«Я выступаю категорически против обострения отношений с нашими российскими партнерами ради удержания у власти партии, потерявшей доверие населения и пытающейся угодить Западу. И буду блокировать принятие любого закона, направленного на то, чтобы посеять смуту в обществе», — заявил Додон.

Глава государства отметил, что «прикрываясь борьбой с пропагандой, демократы пытаются скрыть провалы проевропейской коалиции, правление которой ознаменовалось коррупционными скандалами и падением экономики».

«Это и возвращение в казну украденных миллиардов, наказание виновных в коррупции, необходимость экономического возрождения страны. По его словам, демократы начали очередную серию спекуляций на тему пропаганды, пытаясь вызвать антироссийскую истерию в обществе в условиях приближающихся парламентских выборов», — сказал Додон.

Также президент Республики Молдова обратил внимание на «крайне низкий рейтинг ДПМ», которая, по его словам, может удержаться у власти «только в том случае, если Запад закроет глаза на манипуляции во время выборов».

Actualtiati.md напоминает, что комментарий президента последовал после того, как пресс-секретарь Демократической партии Виталий Гамурарь заявил, что ДПМ внесет в парламент законопроект о запрете иностранной пропаганды в молдавских СМИ. Инициатива касается, в первую очередь, российских телеканалов. По словам демократа, речь идет о четко выраженной пропаганде, в основном от российских СМИ.

Ранее глава государства уже обращал внимание властей на то, что российские телеканалы, которые они запрещают в Молдове, свободно транслируются в столице Европейского союза.

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