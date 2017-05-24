Киринчук отстранен от должности
Подозреваемый в коррупции министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий Киринчук отстранен от должности.
Подозреваемый в коррупции министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий Киринчук отстранен от должности.
Соответствующее решение
«На основании статьи 200
Полномочия Киринчука будет исполнять его заместитель Сергей Букэтару.
Киринчук задержан 27 апреля сотрудниками Национального антикоррупционного центра. по Арестован и глава Администрации автомобильных дорог Вячеслав Телеман, ряд других чиновников. Их обвиняют в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Против Киринчука выдвинуто несколько обвинений, в том числе о получении взятки 50 тыс. евро. Момент получения взятки был заснят на видеокамеру и опубликован в интернете.
Прокуратура обратилась к премьеру Филипу с предложением об отстранении от должности Киринчука. Глава правительства удовлетворил его, но не обратился к президенту с предложением об отставке Киринчука и назначении другого министра. Ранее, Филип именно так поступил в отношении бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Эдуарда Грамы. Не исключено, что министра транспорта решили официально не отправлять в отставку из политических соображений — против этого категорически выступает Либеральная партия, пока остающаяся частью правящей коалиции во главе Демократической партии Влада Плахотнюка.