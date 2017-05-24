Киринчук отстранен от должности

Соответствующее решение премьер-министр Павел Филип подписал еще 12 мая, но только во вторник оно опубликовано.

«На основании статьи 200 Уголовно-процессуального кодекса и ходатайства прокуроров, приостанавливается деятельность Киринчука Юрия в качестве министра транспорта и инфраструктуры дорог на период проведения уголовного преследования», — говорится в документе.

Полномочия Киринчука будет исполнять его заместитель Сергей Букэтару.

Киринчук задержан 27 апреля сотрудниками Национального антикоррупционного центра. по Арестован и глава Администрации автомобильных дорог Вячеслав Телеман, ряд других чиновников. Их обвиняют в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Против Киринчука выдвинуто несколько обвинений, в том числе о получении взятки 50 тыс. евро. Момент получения взятки был заснят на видеокамеру и опубликован в интернете.

Прокуратура обратилась к премьеру Филипу с предложением об отстранении от должности Киринчука. Глава правительства удовлетворил его, но не обратился к президенту с предложением об отставке Киринчука и назначении другого министра. Ранее, Филип именно так поступил в отношении бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Эдуарда Грамы. Не исключено, что министра транспорта решили официально не отправлять в отставку из политических соображений — против этого категорически выступает Либеральная партия, пока остающаяся частью правящей коалиции во главе Демократической партии Влада Плахотнюка.