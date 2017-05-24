Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении депутата Думы города Зинаиды Ким

По версии следствия, с 12 августа по 18 сентября 2016 года подозреваемая с целью получения статуса депутата Законодательного Собрания Приморского края разработала план совершения фальсификации на выборах. Подозреваемая консультировала неосведомленных о ее преступном умысле лиц об алгоритме их действий при осуществлении процедуры голосования, а также обеспечила явку на участковую избирательную комиссию граждан, голосующих с использованием предоставленных ею открепительных удостоверений третьих лиц. Кроме того, организовала совершение преступления членом участковой избирательной комиссии, которая сфальсифицировала избирательные документы, а именно внесла в список избирателей недостоверных сведений о голосовавших лицах, которые в выборах участие не принимали, в голосовании не участвовали.

Стоит отметить, что в сентябре прошлого года в отношении члена участковой избирательной комиссии № 522 с правом решающего голоса также возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 142 УК РФ).

Ранее сообщалось, что 18 сентября 2016 года подозреваемая, находясь в помещении участковой избирательной комиссии № 522, приняла от избирателя открепительное удостоверение на имя другого человека, выданное другой избирательной комиссией и паспорт. Далее, внесла в список избирателей недостоверные сведения о голосовавшем лице, который фактически участие в указанных выборах не принимал, в голосовании не участвовал, тем самым фальсифицировала избирательный документ.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Санкция части 1 статьи 142 УК РФ предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы.