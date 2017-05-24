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10:25 (мск), источник: Tengrinews

Депутат Мажилиса вспомнила о неадекватных кандидатах в президенты

Депутат Мажилиса Парламента Меруерт Казбекова поддержала новую норму о прохождении медицинского осмотра перед выборами в президенты, вспомнив о неадекватности некоторых из кандидатов, регистрировавшихся в прошлом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Она отметила, что в конституционном законе «О выборах» предусматриваются поправки, устанавливающие дополнительные требования, предъявляемые кандидату в президенты. Они касаются прохождения медицинского освидетельствования кандидатами в президенты страны, итоги которого оформляются специальной комиссией в соответствующем медицинском заключении о состоянии здоровья.

«Это правильно. Ведь посмотрите, какой парадокс. Сегодня, чтобы управлять автомобилем, требуют прохождения полного медицинского осмотра, а для управления государством такого требования не существует. Мы с вами были свидетелями, когда поведение некоторых кандидатов на высший пост в стране, мягко говоря, вызывало сомнения в их адекватности. Поэтому данная норма особенно важна именно для кандидатов в президенты в связи со значимостью и важностью высшей в стране должности», — сказала Меруерт Казбекова.

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