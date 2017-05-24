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10:25 (мск), источник: РИА Новости

Эсеры не поддержат продление полномочий Набиуллиной

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. «Справедливая Россия» не поддержит кандидатуру Эльвиры Набиуллиной при рассмотрении возможности продления ее полномочий в должности главы Центробанка РФ, сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

Источник: РИА Новости

«Мы воздержимся при голосовании (за назначение Набиуллиной — ред.), мы с ней на разных идеологических позициях и не согласны с деятельностью Центробанка», — заявил Миронов журналистам.

При этом он отметил, что Набиуллина хорошо владеет информацией, и у фракции к ней как к профессионалу претензий нет.

Набиуллина, которая ранее занимала пост главы Минэкономразвития, руководит Банком России с 24 июня 2013 года. Президент РФ Владимир Путин 22 марта представил кандидатуру Набиуллиной в Госдуму для продления полномочий на посту главы ЦБ на новый срок. В случае продления полномочий она будет занимать пост главы регулятора еще пять лет.

Во вторник Набиуллина прибыла в Госдуму для обсуждения вопроса о продлении срока своих полномочий с двумя фракциями нижней палаты российского парламента — КПРФ и «Справедливой Россией». Встреча с представителями ЛДПР запланирована на 6 июня.

Профильные комитеты планируют обсудить вопрос о продлении полномочий Набиуллиной одновременно с годовым отчетом ЦБ за 2016 год на совместном заседании 5 июня. На рассмотрение Госдумы данные вопросы предполагается вынести 9 июня.

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