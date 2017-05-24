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10:21 (мск), источник: VLADNEWS

Администрация Приморья рассказала, чем займется Сергей Матлин после департамента культуры

Появились официальные данные о происходящем.

Сергей Матлин, который до 10 июня будет директором департамента культуры администрации Приморского края, в середине июня возглавит создаваемый ныне Центр содействия развитию молодежи Приморья, сообщили корреспонденту РИА РИА VladNews в пресс-службе региональной администрации.

Напомним, на данный момент Сергей Матлин находится в отпуске. Ранее в СМИ появилась информация о его увольнении. Теперь, по официальным данным, переход Матлина с одной должности на другую будет выполнен последовательным увольнением с назначением на новое место.

«Учитывая огромный опыт Сергея Валерьевича Матлина в сфере молодежной политики, где он является не только одним из ведущих экспертов, но и эффективным практиком, именно ему было предложено возглавить работу по организации деятельности нового центра. Эта организация призвана обеспечить координацию и развитие различных молодежных программ. Причем, речь идет как об уже существующих и успешно действующих программах, например, волонтерских, так и абсолютно новых проектах, в том числе федерального уровня», — цитирует пресс-служба региональной администрации слова вице-губернатора Приморья Ильи Ковалева.

Центр содействия развитию молодежи Приморья будет отвечать за организацию и проведение мероприятий, направленных на создание условий для вовлечения молодежи в социально-экономическое, культурное, научное и общественное развитие края. Работа центра будет направлена на содействие в реализации социально-значимых молодежных инициатив, обучение добровольцев, организацию культурно-зрелищных мероприятий, пропаганду здорового образа жизни и другие мероприятия, в которых задействована молодежь.

Только в 2017 году Приморье должно принять на своей территории часть программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов, а также третий Восточный экономический форум.

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