Свердловского губернатора отвадят от бюджета

Губернатор Свердловской области в скором времени может лишиться обязанности выступать с бюджетным посланием. Соответствующая новелла содержится в проекте поправок в Устав региона, внесенном на рассмотрение областного Заксобрания, передает «Уралинформбюро».

Более того, согласно документу, глава региона не будет вносить в региональный парламент проекты законов о бюджете, а также единолично определять основные направления бюджетной и налоговой политики Среднего Урала. Эти обязанности переходят к правительству.

Бюджетное послание губернатора давало старт процессу по утверждению главного финансового документа Свердловской области на грядущий год и плановый 2-летний период. Как правило, основные задачи бюджета глава региона озвучивал осенью.

Следует отметить, что с принятием поправок губернатор все же сохранит рычаги влияния на бюджетный процесс, поскольку после проведенной в конце 2016 года правительственной реформы он теперь возглавляет региональный кабмин.