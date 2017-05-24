Вице-губернатор Кубани Юрий Гриценко уволен и задержан

По данным источника, следствие будет настаивать на аресте вице-губернатора.

Утром 24 мая распоряжение об освобождении с занимаемой должности Гриценко подписал глава Краснодарского края.

Губернатор края Кондратьев, несмотря на расследование в отношении Гриценко, не спешил отстранять его от занимаемой должности. Почти 4 месяца Гриценко продолжал исполнять свои обязанности.

Как ранее сообщал «Югополис», расследование в отношении вице-губернатора Кубани Юрия Гриценко связано с использования бюджетных средств, выделенных на строительство перинатального центра в Сочи. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

Кроме того, бывший вице-губернатор подозревается в мошенничестве. По версии следствия, в 2010 году Гриценко вместе с другими лицами незаконно получил под застройку 2 га муниципальной земли в пригороде Краснодара.

30 января 2016 года в администрации Краснодарского края были проведены обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации). 31 января стало известно, что Гриценко допрошен в рамках дела о хищении 200 млн руб. Эти деньги предназначались для строительства перинатального центра в Сочи, следствие проверяет информацию о том, что по указанию должностных лиц администрации края средства ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза» были незаконно перечислены застройщику через счет КБ «Кубанский универсальный банк», у которого в октябре прошлого года была отозвана лицензия.

Юрий Гриценко был назначен вице-губернатором Кубани по строительству, архитектуре, ГО и ЧС в октябре 2015 года, до этого он занимал кресло заместителя председателя городской Думы Краснодара. По данным СМИ, до недавнего времени он считался одним из основных претендентов на должность мэра Краснодара.

По итогам 2015 года Гриценко оказался самым богатым заместителем главы региона, такой же рекорд поставила и его супруга. Гриценко тогда заработал 16,9 млн рублей, его супруга — 5 млн руб.