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11:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежцев с Днем славянской письменности

Праздник напоминает о необходимости беречь родной язык и культуру.

Губернатор Алексей Гордеев и председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов поздравили жителей региона с Днем славянской письменности и культуры. Праздник отмечается в среду, 24 мая.

Первые лица региона напомнили, что со времени создания славянской азбуки Кириллом и Мефодием прошло более 1,1 тыс. лет. Появление азбуки стало основой для развития культуры славян, способствовало распространению грамотности, становлению российской государственности.

— Воронежцы по праву гордятся тем, что с нашим краем связаны имена многих известных писателей, поэтов, публицистов. Своим творчеством они утверждали идеалы добра, милосердия, любви и единения, — отметили Алексей Гордеев и Владимир Нетесов. — Мы понимаем, как важно в современном обществе создавать условия для приумножения этого духовного наследия. Поддержка гуманитарной сферы является одним из приоритетов в стратегии развитии региона.

Губернатор и спикер облдумы добавили, что праздник «напоминает о необходимости бережного отношения к прошлому, культуре, родному языку». Жителям Воронежской области пожелали успехов по всех начинаниях, здоровья, мира, счастья и благополучия.

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