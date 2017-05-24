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11:10 (мск), источник: Sputnik.by

Все запретить: что белорусы предлагают внести в антитабачный закон

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Общественное обсуждение проекта декрета «О государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения» продолжается в Беларуси, граждане активно высказывают свое мнение в отношении нововведений в законодательстве о сигаретах и парогенераторах.

Источник: Reuters

Проект «антитабачного» декрета рассматривался 2 мая на совещании у президента Александра Лукашенко в начале мая. Тогда в пресс-службе главы государства сообщили, что документ предусматривает отнесение электронных систем курения и жидкостей для них к табачным изделиям, а также введение новых ограничений для курильщиков.

Не так давно началось общественное обсуждение документа, к нему подключились многие белорусы — часть из них активно высказывает свое мнение на форуме Национального правового интернет-портала.

Запретить курить в собственных квартирах

«Установить размер штрафа такой, чтобы курильщику расхотелось курить дома», — предложил в рамках обсуждения один из пользователей, который также высказался за организацию регулярных рейдов милиции для выявления курильщиков.

«Вид курящей женщины меня всегда угнетает. Этот недобрый пример идет с экранов кинофильмов. Надо как-то повырезать такие постыдные сцены, а то с ребенком стыдно на это смотреть. Жаль, что это безобразие уже перешло на наши улицы и в нашу жизнь. Это мрак», — отметил еще один гражданин, призвав запретить курение в многоквартирных жилых домах.

Никакого курения на балконах

«Я бы еще хотела, чтобы запретили курение на балконах и лоджиях. Мало того, что, в большинстве своем курильщики не пользуются пепельницей и весь пепел сыплется на нижние этажи, так еще и сигаретный дым распространяется в соседние квартиры и мы им должны дышать. Особенно летом при открытых окнах и балконах. Мы и наши дети подвергаем свое здоровье опасности. А еще есть угроза пожара при попадании окурка на балконы, что уже случалось по республике», — призвала авторов декрета жительница Минска.

Против жестких мер

Противников столь жестких мер, как гипотетический запрет на курение в собственных квартирах, не так много в рамках обсуждения, хотя они и есть. «Давайте все запретим, даже дышать. Чем лично вам мешают курящие заведения? Не нравится — идите в другое. По вашему мнению, некурящим все, а курящим ничего? Уважайте всех», — обратился к оппонентам участвующий в дискуссии гражданин.

Общественное обсуждение декрета продлится в Беларуси до 12 июня, затем документ будут дорабатывать.

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