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10:36 (мск), источник: Интерфакс

Усманов в новом видеообращении отказался от дебатов с Навальным

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU — Миллиардер Алишер Усманов во второй раз обратился к оппозиционеру Алексею Навальному в видеообращении, размещенном на личной странице «ВКонтакте».

Усманов посетовал, что ждал от политика извинений, а не предложения поучаствовать в дебатах. «А вместо этого услышал от него очередные оскорбления, ложь, дешевый популизм, — говорит Усманов. — Разного рода такие заявления, как “вы украли у нас руду”, “все воровали, значит и Усманов воровал”…».

Усманов сравнил Навального с булгаковским персонажем Шариковым из «Собачьего сердца», который «обещал все отнять и поделить».

«Вот ты, Алексей прям Полиграфычем становишься, прям достойный продолжатель, — рассуждает миллиардер. — Но если Шариков — необразованный демагог по книге, ты идешь далеко дальше. Ты не просто демагог, но еще и высокохудожественный врун», — заметил Усманов.

«Сделай первый шаг, и тебе полегчает, Алексей Полиграфович Навальный», — говорит Усманов. Он отказался от предложения Навального провести дебаты, заявив, что дебаты у них состоятся в суде, пообещав, что там Навальному объяснят разницу между правдой и ложью.

«Тьфу на тебя еще раз», — завершил свое выступление Усманов.

Комментарии
3
Вадим Ракутин
Высокоинтеллектуальный ответ) Просто поражает трусость власть имущих. Лучше бы не втягивался товарищ Усманов в эту игру, по правилам Навального. Первый преступник и вор, действует тихо и не публично, второй просто рупор публичный. Избавьте от обоих, пожалуйста!
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ЮжУрал
Достойное сравнение! Но только у Шарикова есть Шариковы, которые наших покупают за бакс пустой)))
А так прав - Шариков!)
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Лука
Можь я не прав , но швондера прекрасно сыграл Жванецкий , раньше они сидели в каждом служебном окошке , ща чо то мало оч стало ))))
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