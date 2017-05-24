Усманов в новом видеообращении отказался от дебатов с Навальным

Усманов посетовал, что ждал от политика извинений, а не предложения поучаствовать в дебатах. «А вместо этого услышал от него очередные оскорбления, ложь, дешевый популизм, — говорит Усманов. — Разного рода такие заявления, как “вы украли у нас руду”, “все воровали, значит и Усманов воровал”…».

Усманов сравнил Навального с булгаковским персонажем Шариковым из «Собачьего сердца», который «обещал все отнять и поделить».

«Вот ты, Алексей прям Полиграфычем становишься, прям достойный продолжатель, — рассуждает миллиардер. — Но если Шариков — необразованный демагог по книге, ты идешь далеко дальше. Ты не просто демагог, но еще и высокохудожественный врун», — заметил Усманов.

«Сделай первый шаг, и тебе полегчает, Алексей Полиграфович Навальный», — говорит Усманов. Он отказался от предложения Навального провести дебаты, заявив, что дебаты у них состоятся в суде, пообещав, что там Навальному объяснят разницу между правдой и ложью.

«Тьфу на тебя еще раз», — завершил свое выступление Усманов.