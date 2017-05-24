Акишев рассказал о судьбе вложенных пенсий в обанкротившийся банк

«В октябре 2014 года в рамках предыдущей системы принятия решений в портфель пенсионных активов ЕНПФ были приобретены долговые ценные бумаги Международного банка Азербайджана на сумму 250 миллионов долларов со сроком обращения этих бумаг 10 лет и купонной ставкой 8,25% годовых. Выпуск был размещен закрытым способом через оффшорную специализированную компанию, единственным инвестором является Национальный банк в качестве управляющего активами ЕНПФ», — сообщил Акишев.

По его словам, решение о покупке облигаций Международного банка Азербайджана принималось не сотрудниками ЕНПФ, а теми людьми, которые в тот момент работали в Нацибанке.

«Вчера в Лондоне Международный банк Азербайджана во время встречи с зарубежными кредиторами представил варианты реструктуризации для соответствующих типов долга: старший долг, субординированный долг и торговое финансирование. Для старшего долга, к которому относятся инвестиции ЕНПФ, были предложены следующие три варианта реструктуризации», — рассказал глава финрегулятора.

Первым вариантом был обмен 250 миллионов долларов текущих обязательств МБА на 200 миллионов долларов долга в виде государственных ценных бумаг Азербайджанской Республики со сроком погашения 12 лет (до 2029 года), ставкой вознаграждения 5,125%.

Второй вариант — обмен 250 миллионов долларов текущих обязательств МБА на 250 миллионов долларов долга в виде государственных ценных бумаг Республики Азербайджан со сроком погашения 15 лет (до 2032 года), ставкой вознаграждения 3,5%.

И третий вариант — обмен 250 миллионов долларов текущих обязательств МБА на 250 миллионов долларов нового выпуска облигаций МБА со сроком погашения 7 лет (до 2024 года) и ставкой вознаграждения 3,5%

Глава Нацбанка пояснил, что «процесс реструктуризации, по определению, предполагает потери или ухудшение условий для инвесторов.

Сегодня Нацбанком предпринимаются максимальные усилия по минимизации негативных последствий, и все эти дни проводит переговоры с Международным банком Азербайджана с целью отстаивания интересов вкладчиков.

«Совместно с правительством мы выберем наиболее безопасный с точки зрения риска вариант реструктуризации. Однако необходимо отметить, что все три предложенных варианта предполагают убыток по приведенной стоимости и упущенную прибыль, несмотря даже на наличие вариантов обмена номинала в отношении один к одному», — заявил Данияр Акишев.

Акишев добавил, что проблемы у МБА начались в первой половине 2015 года, и тогда Нацбанком не предпринималось никаких усилий по возврату средств, инвестированных в МБА. В начале 2016 года Нацбанк начал активную работу в этом направлении.

Нацбанк неоднократно обращался в Международный банк и Министерство финансов Азербайджана, вел переговоры по досрочному частичному или полному погашению облигаций банка.

«В марте 2016 года направлены письма в Министерство финансов Азербайджана и в Международный банк Азербайджана с озабоченностью финансовым состоянием банка. Параллельно направлено письмо организатору сделки Citi Group для получения разъяснений прав держателя облигаций требовать досрочное погашение, процедур по досрочному погашению облигаций МБА. В ответе МБА в марте 2016 года содержалась информация о проведенных мероприятиях со стороны Правительства Азербайджана по поддержке МБА. В соответствии с полученным официальным ответом от Citi Group (от 8 апреля 2016 года) МБА отказал досрочно погасить задолженность. По условиям выпуска досрочное погашение было возможно только с согласия Международного банка Азербайджана», — сказал Данияр Акишев.

После этого Нацбанком Казахстана неоднократно направлялись письма в МБА, в которых он настаивал на досрочном полном или частичном погашении облигаций, однако банк отвечал отказом рассматривать возможность досрочного полного или частичного погашения своих обязательств.

«В октябре 2016 года в рамках проведения “Осенних встреч” Совета управляющих МВФ в Вашингтоне я лично провел переговоры с министром финансов Азербайджана С. Шарифовым по возможному досрочному погашению облигаций МБА. По результатам встречи договорились продолжить детальное обсуждение на уровне заместителя председателя Национального банка и вице-министра финансов Азербайджана», — рассказал Данияр Акишев.

Как сообщил председатель Нацбанка, в ноябре 2016 года и в феврале 2017 года были проведены детальные обсуждения по телефону между заместителями председателя НБ РК и министра финансов Азербайджана.

В ходе переговоров Нацбанк, с учетом отсутствия средств у МБА, был готов рассмотреть возможные варианты обмена облигаций МБА на другие, более ликвидные облигации МБА или ГЦБ Азербайджана.

Со своей стороны Министерство финансов Азербайджана сообщило, что МБА не имеет финансовой возможности для осуществления досрочного погашения или выкупа своих обязательств, а также об отсутствии каких-либо юридических оснований со стороны Нацбанка для требования досрочного погашения.

«Отмечаем, что отдельные детали сделки по покупке данных облигаций в портфель пенсионных активов вызывают вопросы, поэтому Национальный банк после проведения внутренней проверки намерен передать материалы по инвестированию активов ЕНПФ в ценные бумаги Международного банка Азербайджана в соответствующие органы для получения правовой оценки», — заключил Акишев.

Напомним, Международный банк Азербайджана, в который Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана инвестировал 71,3 млрд тенге активов, подал в суд заявление о банкротстве. Финучреждение прекратило выплаты по внешнему долгу и готовится к переговорам с кредиторами о реструктуризации.

Решение ЕНПФ вложить деньги в банк Азербайджана удивило финансистов.

Позже министр информации и коммуникаций Даурен Абаев заявил, что пенсии казахстанцев находятся под госгарантией.