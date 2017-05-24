Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Каков ваш шанс попасть в руки медицинских шарлатанов? Тест
Ипотечники двух банков в Москве объявили голодовку
Победительницу шоу «Голос. Дети» заподозрили в звездной болезни
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Как противозачаточная таблетка совершила переворот в экономикеТаблетки в корне поменяли рынок труда, позволив женщине делать карьеру, о которой раньше она не могла и мечтать
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще ездить в Америку
Кожевников: Бронза ЧМ — наше реальное место
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
"Не смей умирать!": Алла Пугачева обратилась к подруге
СМИ о реакции Порошенко на теракт в Манчестере
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
9Теракт в Манчестере
860 лет назад родился Cид Вишес
12«Евровидение-2017»
10:53 (мск), источник: Tengrinews

Министр уточнил, кого в Казахстане планируют лишать гражданства

Министр юстиции Марат Бекетаев объяснил, как казахстанцев будут лишать гражданства за терроризм и нанесение вреда жизненно важным интересам страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По его словам, если в Уголовном кодексе будет предусмотрено дополнительное наказание в виде лишения гражданства, это не означает, что судья автоматически будет его назначать.

«Сначала надо доказать, что человек совершил это преступление, и, оценив все обстоятельства дела, судья будет принимать решение. То есть он может и не лишить гражданства. Это наказание не предусмотрено и не предполагается для тех людей, которые находятся на территории республики. Оно предполагалось для защиты от тех людей, которые совершили преступления и находятся за рубежом или совершили такие преступления за рубежом», — сказал Бекетаев.

Министр отметил, что лишение гражданства — защитная мера для исключения возвращения в Казахстан участников террористических действий за рубежом.

«Например, не секрет, что есть граждане Казахстана, которые участвуют в военных и террористических действиях в Сирии. И эта защитная мера для того, чтобы они не вернулись и не распространяли эту идеологию в Казахстане. То есть, лишив его гражданства, мы лишаем его права вернуться в Казахстан. Я согласен, что если человек уже находится в Казахстане, то эту защитную меру применять смысла нет, потому что, учитывая тяжесть этих преступлений, он уже лет на 20 пойдет в тюрьму. Это те преступления, по которым у него нет возможности получить условно-досрочное освобождение», — заключил глава Минюста.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Популярная столовая Paradise горит в Алматы
В Великобритании повысили уровень террористической угрозы
Германия в 2016 году потратила на беженцев 20 миллиардов евро
Шойгу рассказал о военных расходах США, России и Китая
Турция ввела ограничения на импорт российской пшеницы
Скончался режиссер, внук Сталина, Александр Бурдонский
Усманов сравнил Навального с Шариковым из «Собачьего сердца»
Президент США Дональд Трамп прибыл в Ватикан
Спорт
Каррера: Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ Межсезонье в России еще не началось, однако новости из команд, и довольно громкие, уже поступают. Рассказываем об уже состоявшихся и возможных переменах в «Спартаке»
Авто
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур Снявшийся в семи фильмах бондианы актер скончался на 90-м году жизни в Швейцарии
Недвижимость
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
В Ярославле жителей оштрафовали за прогул субботника
Власти Крыма изымут у частников недвижимость на $1 млрд
В России поменяют формулу расчета платежей за ЖКУ
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Победительницу шоу «Голос. Дети» заподозрили в звездной болезни 13-летняя Лиза Качурак из города Калач-на-Дону Волгоградской области  – сама того не желая – оказалась в центре скандала.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь