Министр уточнил, кого в Казахстане планируют лишать гражданства
Министр юстиции Марат Бекетаев объяснил, как казахстанцев будут лишать гражданства за терроризм и нанесение вреда жизненно важным интересам страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министр юстиции Марат Бекетаев объяснил, как казахстанцев будут лишать гражданства за терроризм и нанесение вреда жизненно важным интересам страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По его словам, если в Уголовном кодексе будет предусмотрено дополнительное наказание в виде лишения гражданства, это не означает, что судья автоматически будет его назначать.
«Сначала надо доказать, что человек совершил это преступление, и, оценив все обстоятельства дела, судья будет принимать решение. То есть он может и не лишить гражданства. Это наказание не предусмотрено и не предполагается для тех людей, которые находятся на территории республики. Оно предполагалось для защиты от тех людей, которые совершили преступления и находятся за рубежом или совершили такие преступления за рубежом», — сказал Бекетаев.
Министр отметил, что лишение гражданства — защитная мера для исключения возвращения в Казахстан участников террористических действий за рубежом.
«Например, не секрет, что есть граждане Казахстана, которые участвуют в военных и террористических действиях в Сирии. И эта защитная мера для того, чтобы они не вернулись и не распространяли эту идеологию в Казахстане. То есть, лишив его гражданства, мы лишаем его права вернуться в Казахстан. Я согласен, что если человек уже находится в Казахстане, то эту защитную меру применять смысла нет, потому что, учитывая тяжесть этих преступлений, он уже лет на 20 пойдет в тюрьму. Это те преступления, по которым у него нет возможности получить