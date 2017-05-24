Министр уточнил, кого в Казахстане планируют лишать гражданства

По его словам, если в Уголовном кодексе будет предусмотрено дополнительное наказание в виде лишения гражданства, это не означает, что судья автоматически будет его назначать.

«Сначала надо доказать, что человек совершил это преступление, и, оценив все обстоятельства дела, судья будет принимать решение. То есть он может и не лишить гражданства. Это наказание не предусмотрено и не предполагается для тех людей, которые находятся на территории республики. Оно предполагалось для защиты от тех людей, которые совершили преступления и находятся за рубежом или совершили такие преступления за рубежом», — сказал Бекетаев.

Министр отметил, что лишение гражданства — защитная мера для исключения возвращения в Казахстан участников террористических действий за рубежом.