ЗакС утвердил корректировку бюджета в третьем чтении
Депутаты петербургского ЗакСа 24 мая утвердили корректировку бюджета 2017 года в третьем чтении. За документ проголосовали 42 парламентария, 8 высказались против.
Депутаты петербургского ЗакСа 24 мая утвердили корректировку бюджета 2017 года в третьем чтении. За документ проголосовали 42 парламентария, 8 высказались против.
Отметим, что в третьем чтении были произведены редакционные правки. С их учетом доход Северной столицы в текущем году составит 502,8 млрд рублей, расходы бюджета — 572,9 млрд. Дефицит- 70,1 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что аппарат городского парламента отказался раскрывать авторство депутатской поправки в бюджет.