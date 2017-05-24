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13:03 (мск), источник: Фонтанка

ЗакС утвердил корректировку бюджета в третьем чтении

Депутаты петербургского ЗакСа 24 мая утвердили корректировку бюджета 2017 года в третьем чтении. За документ проголосовали 42 парламентария, 8 высказались против.

Источник: РИА "Новости"

Отметим, что в третьем чтении были произведены редакционные правки. С их учетом доход Северной столицы в текущем году составит 502,8 млрд рублей, расходы бюджета — 572,9 млрд. Дефицит- 70,1 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что аппарат городского парламента отказался раскрывать авторство депутатской поправки в бюджет.

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