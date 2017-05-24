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11:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Германия в 2016 году потратила на беженцев 20 миллиардов евро

Федеральное правительство Германии потратило в 2016 году на беженцев в общей сложности 20 миллиардов евро. Об этом сообщает газета Rheinische Post.

Источник: AP 2017

Отмечается, что 9,3 миллиарда были выделены на расходы, непосредственно связанные с беженцами. Из них 5,5 миллиарда евро пошли на поддержку мигрантов, чьи заявления на предоставление статуса беженцев пока рассматриваются. Еще два миллиарда потратили на мероприятия по интеграции, 400 миллионов на строительство и оборудование общежитий.

Еще 11 миллиардов были выделены на то, чтобы предотвратить бегство людей из своих стран.

По словам координатора по делам беженцев, главы ведомства федерального канцлера Петера Альтмайера, поток мигрантов в Европу постепенно ослабевает, передает «Интерфакс». В частности, сократился приток просителей убежища из Турции в Грецию. Не увеличивается число мигрантов, которые попадают в Италию из Ливии.

В 2015 году в Германию въехали около миллиона мигрантов из ближневосточных стран, в 2016-м число беженцев снизилось до 280 тысяч человек.

Комментарии
3
вася полянский
зато сколь у них таджусов за шапку сухарей!!!!
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ABS
Что так мало!)))) Давайте еще платите! Америка ждет от Европы подвигов)))
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Сергей Донченко
Цена убийства и свержения Каддафи. Причём ещё не полная.
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