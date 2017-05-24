Максим Решетников: «Чтобы быть счастливым в политике, надо иметь какие-то отклонения»

Глава региона Максим Решетников в рамках подготовки к предварительному голосованию «Единой России» по выборам кандидата на пост губернатора Прикамья провёл очередную встречу с активом партии. Встреча прошла 23 мая в селе Гамово Пермского района. На ней присутствовали представители местных отделений партии Пермского и Добрянского районов.

Как всегда на таких встречах, Решетников сначала немного рассказал о себе, а затем перешёл к основным пунктам предвыборной программы. При этом глава Прикамья подчеркнул, что эта программа — не «мёртвый» документ, который «надо принять и забыть». Жизнь не стоит на месте, а программа будет постоянно дополняться с помощью информации с мест. Кроме того, Максим Решетников пообещал аудитории, что в случае победы на выборах намерен проводить такие встречи ежегодно и отчитываться на них о ходе реализации программы.

«Надеюсь, что через пять лет мы с вами будем говорить о том, что все пункты выполнены и даже перевыполнены», — был оптимистичен Максим Решетников.

По словам главы региона, один из главных приоритетов его работы — ремонт и строительство дорог и крупных объектов инфраструктуры. Было заметно, что с каждой встречей Максим Решетников значительно «прогрессирует» в части владения информацией. Он без запинки сыпал конкретными фактами, суммами, названиями объектов; помощь присутствовавших на встрече членов правительства края практически не понадобилась.

Ключевым моментом глава Прикамья считает существенное увеличение финансирования дорожной отрасли. Так, на ремонт муниципальных дорог в 2017 году направлено более 4,5 млрд руб. Для сравнения, в прошлом году эта сумма составляла 2,2 млрд руб. Причём задача поставлена жёстко: все средства должны быть освоены в нынешнем сезоне, переносов «недоделок» на следующий год допускать нельзя. На 3,2 млрд руб. конкурсы уже прошли, подрядчики подписывают контракты и приступают к работе. Остальные конкурсы будут разыграны в ближайшие недели, поэтому есть все основания полагать, что задача будет выполнена.

«Так рано, как нынче, край ещё не начинал дорожные работы», — подчеркнул Решетников.

Среди «стратегических» объектов дорожной инфраструктуры, важных для развития края, глава региона выделил строительство развязки на ул. Героев Хасана с выходом на Кунгур и Екатеринбург.

«Это ворота города, которые сейчас больше похожи на калитку», — образно обозначил проблему Решетников и сообщил, что работы на объекте уже начались.

Главная особенность новых «ворот» будет в том, что железнодорожные пути, проходящие над ул. Героев Хасана, будут перенесены на специальную эстакаду, а сама дорога, сейчас имеющая всего две полосы, будет существенно расширена.

Сняты и вопросы по поводу дальнейшей реконструкции самой трассы на Кунгур. Проблемы здесь возникли на двух участках ещё два года назад из-за банкротства подрядчика.

«Из всех судов мы вышли, нынешний подрядчик работает хорошо и обещает, что уже к осени мы получим шестиполосную трассу», — сообщил глава региона и добавил, что будет добиваться федерального финансирования дальнейшего строительства трассы до Кунгура.

В высокой степени готовности и проект строительства моста через Чусовую. Стоимость проекта — порядка 13 млрд руб., включая подъезды к мосту и развязки. Как рассказал Максим Решетников, есть три источника финансирования объекта. Первый — федеральные средства, которые собираются с помощью системы «Платон» и направляются на строительство как раз таких объектов. Второй — собственно средства Пермского края. И третий — инвестиции компании, которая реализует проект и станет концессионером моста. По словам Максима Решетникова, именно отношения с будущим концессионером, которые были заложены в предварительных документах, его крайне не устроили. Стоимость проекта — порядка 13 млрд руб., компания хочет вернуть 12 млрд руб. С этой целью были заложены завышенные тарифы по содержанию дороги и моста, другие необоснованные затраты", — пояснил суть разногласий Максим Решетников.

По его предложению, вложенные концессионером средства можно будет вернуть из бюджета в рассрочку с уплатой банковского процента, но четырёхкратной переплаты допускать нельзя.

К «объектам особой важности» глава Прикамья отнёс строительство нового терминала пермского аэропорта. Он будет втрое больше нынешнего — как по масштабу, так и по пропускной способности. Более того, сегодня в Перми даже нет такого пассажиропотока, который мог бы «загрузить» новый терминал на 100%. Поэтому прорабатываются возможности открытия новых рейсов, привлечения авиакомпаний.

Наконец, аэропорт — это дополнительные рабочие места (более 1500), возможности для развития прилегающей территории: по словам Решетникова, он уже дал поручение главе Пермского района Александру Кузнецову проработать проект планировки местности рядом с терминалом.

Одновременно строится и развязка на подъезде к новому аэропорту, дорога на Усть-Качку. Работы идут в графике, и всё говорит за то, что уже в декабре текущего года новый терминал примет первых пассажиров.

Остановился Максим Решетников и на программе «Формирование комфортной городской среды». Он ещё раз напомнил аудитории, что программа эта рассчитана на несколько лет и одновременно с выполнением работ на объектах 2017 года формируются заявки на период до 2022 года.

Не мог выступающий пройти мимо наболевшей проблемы — медицины. По его словам, основная проблема — в первичном звене, то есть в поликлиниках, где сегодня и создаются большие очереди. Значительная доля этой проблемы возникла из-за хронического недофинансирования: если в стационары и высокотехнологичную помощь в последние годы вкладывались серьёзные средства, то поликлиники долгое время оставались без внимания. Но даже не дожидаясь финансовых вливаний, можно снизить остроту проблемы чисто «организационными» решениями. И такие решения уже приняты и «экспериментально» опробованы в ряде поликлиник. Например, для выписки справок и рецептов выделен отдельный специалист, и это существенно экономит время самим врачам. Отдельно заработали и кабинеты неотложной помощи. Эти и другие новации значительно снизили время ожидания приёма, и опыт будет перенесён на все поликлиники края.

Разработана и принята программа строительства и ремонта медицинских объектов; принято решение увеличить финансирование строительства ФАПов в территориях, а также подключения их к интернету — это даст возможность проводить онлайн-консультации со специалистами в Перми.

Настоящий прорыв ожидается в строительстве школ.

«Если раньше мы строили одну-две школы в год, то на ближайшие пять лет поставлена задача: построить 25 новых современных школ», — заявил Максим Решетников.

Что касается Пермского района, то здесь в ближайшие годы появится сразу несколько школ: в Култаево, Фролах, на станции Ферма и в посёлке Сылва. Как и в случае с ФАПами, Максим Решетников поставил задачу обеспечить доступ всех школ к высокоскоростному интернету — независимо от их географического положения. Одновременно разрабатываются дополнительные стимулы для привлечения учительских кадров на село.

Максим Решетников был с аудиторией честен и рассказал, в том числе, о серьёзных проблемах, которые не имеют сиюминутного решения. К таким проблемам относится расселение граждан из ветхого и аварийного жилья. В 2017 году заканчивается программа расселения домов, которые были признаны ветхими и аварийными на 1 января 2012 года. Программа реализована успешно, но беда в том, что если на тот момент такого жилья в крае было 170 тыс. кв. м, то уже на 1 января 2017 года эта цифра составила в разы больше — 650 тыс. кв. м.

Проблема эта характерна для всей России, и она является предметом пристального внимания президента Владимира Путина. По его поручению сегодня прорабатываются механизмы решения для всей страны. По оценкам главы Прикамья, такие решения будут приняты в течение ближайших месяцев, после чего на их основе появятся и краевые программы.

В конце встречи глава региона ответил на вопросы аудитории. В основном, они касались ровно тех тем, которые он уже обозначил в своём выступлении. Но по уже сложившейся традиции, «под занавес» встречи ему пришлось ответить и на пару вопросов личного характера. «Хитом встречи» стал вопрос о том, не планирует ли отец троих детей Максим Решетников политической карьеры для кого-то из них.

«Я для себя-то такой карьеры не планировал, — честно признался глава региона. — Вообще считаю, что главное — чтобы дети были счастливы в жизни, а в какой сфере деятельности они себя реализуют — не так важно. Но вот быть счастливым в политике… Не знаю, мне кажется, для этого надо иметь какие-то отклонения».

После такого ответа, конечно же, выступающий сорвал бурные аплодисменты.