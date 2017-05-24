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11:34 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Метростроевцы и губернатор сегодня на Стрелке торжественно встретят «Татьяну»

Тоннелепроходческий комплекс «Татьяна» завершает работы на строящейся станции метро «Стрелка». Сегодня завершатся проходческие работы в обоих тоннелях.

В торжественной встрече тоннелепроходческого комплекса вместе с метростроевцами примут участие губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и заместитель главы региона Антон Аверин.

Как ожидают специалисты, с вводом станции метро «Стрелка» пассажиропоток нижегородской подземки вырастет до 25%. Расчетный пассажиропоток станции составит: во время проведения Чемпионата Мира по футболу — 25−30 тысяч пассажиров в сутки; после проведения чемпионата — 8−12 тысяч пассажиров в сутки.

В ходе подготовки региона к мундиалю в Нижегородской области будет осуществлен ряд масштабных инфраструктурных проектов. Строительство станции метр, а Стрелке — один из них.

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