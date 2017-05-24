Григорий Резников стал самым богатым депутатом Думы Иркутска

Декларации о доходах депутатов Думы Иркутска обнародовали на сайте городской администрации. Самым богатым народным избранником стал Григорий Резников. Его доходы за прошлый год составили порядка 28,9 млн рублей. Самым «бедным» депутатом оказалась Лариса Егорова. Ее кошелек пополнился 512 тысячами рублей. ИА IrkutskMedia проанализировало сведения о доходах городских депутатов.

Пальма первенства по доходам принадлежит Григорию Резникову. Депутат заработал в 2016 году около 28,9 млн рублей. Второе место в рейтинге занял Александр Панько. Доходы народного избранника составили порядка 10,2 млн рублей. Тройку богатых депутатов замкнул Сергей Говорухин с 9,6 млн рублей.

В число самых «бедных» народных избранников попали Светлана Кузнецова (791 тысяча рублей), Александр Квасов (600,5 тысячи рублей) и Лариса Егорова (512 тысяч рублей).