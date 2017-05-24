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11:20 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мэрия Новосибирска отказалась от реорганизации муниципальной аптечной сети

Изменения в законодательстве поставили муниципальное предприятие в неравное положение с коммерческими сетями, рассказали в пресс-центре мэрии.

Мэрия Новосибирска отказалась от реорганизации муниципальной аптечной сети, об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Глава города на заседании Совета депутатов Новосибирска попросил снять с повестки вопрос реорганизации аптечной сети.

«Новосибирская аптечная сеть должна быть в муниципальной собственности — это моя неизменная позиция, — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Это социально ориентированное предприятие, деятельность которого нацелена на поддержку широких слоев населения и позволяет сдерживать цены на фармацевтическом рынке города. Сегодня Государственная Дума РФ во втором чтении рассмотрит поправки в 44-ФЗ, которые исключат его распространение на аптечные сети, где не используются бюджетные средства. Поправки предстоит также рассмотреть Государственной Думе в третьем чтении, представить их на утверждение членам Совета Федерации, дальше документ должен быть подписан Президентом РФ. Предлагаю сегодня не включать вопрос о реорганизации муниципального предприятия в повестку дня, так как если вступят в силу поправки в федеральный закон, это вернёт нашу аптечную сеть в прежние условия работы. Темп развития предприятия будет восстановлен, и реорганизации предприятия не потребуется», — заявил Локоть.

Ранее Новосибирское УФАС возбудило дело в отношении муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть» из-за нарушений закона «О защите конкуренции».

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