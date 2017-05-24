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11:24 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарский губернатор отчитался Медведеву о ситуации в регионе

Вчера, 23 мая, в Москве состоялась рабочая встреча председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным, в ходе которой они обсудили социально-экономическую ситуацию в области, а также дальнейшее развитие губернии.

В ближайшие годы в Самарской области планируется построить 28 новых школ и капитально отремонтировать или построить 84 школьных зданий. В этом году в Южном городе 1 сентября откроется школа на 1500 мест.

В течение последних 5 лет в области было открыто более 30 тысяч дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях, построено и реконструировано 67 зданий. Ежегодно строится по 9−10 новых детсадов. Такой режим строительства дошкольных учреждений планируется сохранить в ближайшие несколько лет.

За последние 6 лет объемы жилищного строительства удвоились, а цена значительно снизилась — до 35−37 тысяч рублей за 1 кв. метр. При этом при поддержке региональных властей строятся новые детские сады, школы, спортивные объекты, дороги, благоустраивается территория новых микрорайонов.

В 2018 году планируется построить завод по переработке промышленных и бытовых отходов на полигоне «Преображенка» (Тольятти) на основе государственно-частного партнерства.

Губернатор отчитался о 927 миллионах, которые выделили на реализацию проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» по благоустройству дворовых территорий и знаковых мест массового отдыха. По словам Меркушкина, деньги получили и уже ведут работы на ряде объектов.

Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Рогозину и министру образования и науки РФ Ольге Васильевой поддержать реализацию проекта строительства в Самаре наукограда «Гагарин-центр». Кроме того, премьер-министр поставил Министерству транспорта РФ и Министерству финансов РФ задачу найти источники финансирования, чтобы строительство Фрунзенского моста велось по графику.

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