Самарский губернатор отчитался Медведеву о ситуации в регионе

В ближайшие годы в Самарской области планируется построить 28 новых школ и капитально отремонтировать или построить 84 школьных зданий. В этом году в Южном городе 1 сентября откроется школа на 1500 мест.

В течение последних 5 лет в области было открыто более 30 тысяч дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях, построено и реконструировано 67 зданий. Ежегодно строится по 9−10 новых детсадов. Такой режим строительства дошкольных учреждений планируется сохранить в ближайшие несколько лет.

За последние 6 лет объемы жилищного строительства удвоились, а цена значительно снизилась — до 35−37 тысяч рублей за 1 кв. метр. При этом при поддержке региональных властей строятся новые детские сады, школы, спортивные объекты, дороги, благоустраивается территория новых микрорайонов.

В 2018 году планируется построить завод по переработке промышленных и бытовых отходов на полигоне «Преображенка» (Тольятти) на основе государственно-частного партнерства.

Губернатор отчитался о 927 миллионах, которые выделили на реализацию проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» по благоустройству дворовых территорий и знаковых мест массового отдыха. По словам Меркушкина, деньги получили и уже ведут работы на ряде объектов.