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15:48 (мск), источник: Informburo.kz

Скандал в «Болашаке»: Ряд подписей в жалобе на Мелдешова подделали

После скандала в АО «Центр международных программ» (ЦМП), связанного с работой президента компании Жанболата Мелдешова, несколько бывших и нынешних работников ЦМП провели пресс-конференцию в Астане.

Источник: Informburo.kz

Они заявили, что обращение от 25 сотрудников ЦМП в Администрацию Президента и МОН РК с жалобами на действия Жанболата Мелдешова, в которых фигурируют их имена и фамилии, они не подписывали. Сканированная копия обращения опубликована в СМИ. Также в СМИ попала скандальная видеозапись, на которой болашаковцев назвали «баранами» во время закрытого совещания сотрудников ЦМП по вопросу повышения требований к зарубежным вузам и претендентам программы «Болашак».

ерсию этого письма опубликовали на каком-то информационном портале. Я там увидел свою фамилию, и пришел в недоумение. У меня даже не спрашивали, можно ли мою фамилию поставить", — сказал на пресс-конференции бывший сотрудник ЦМП Ильяс Тлеубергенов.

«Я уволился и меня не принуждали увольняться. Я об этом пришел заявить сегодня», — отметил он.

Ильяс Тлеубергенов также прокомментировал видео с совещания руководства и сотрудников ЦМП. По его мнению, 40-секундное видео не отражает содержания всего совещания и потому высказанное на видео «вырвано из контекста». По его оценке, именно при руководстве Мелдешова в ЦМП начали работать над усовершенствованием подходов в программе «Болашак».

Директор департамента организации конкурсных процедур ЦМП Самал Камарина заявила, что её фамилия также фигурирует в обращении, однако она его не подписывала, и в ближайшее время увольняется из центра по собственному желанию.

«Я ухожу по собственному желанию. У меня есть предложение на другую работу. Изначально я планировала уходить из центра в декабре прошлого года, но меня попросили остаться. Я проработала некоторые проекты и сейчас завершила эту работу», — сказала она.

Самал Камарина проработала в ЦМП 11 лет и охарактеризовала нынешнего главу компании Жанболата Мелдешова как хорошего менеджера.

«Я с Жанболатом Жарылкасыновичем работала и ранее, когда он был в должности вице-президента компании. Мы и тогда работали слаженно. Он действительно пришёл со своими идеями; некоторые идеи некоторые восприняли остро. Люди привыкли сидеть на одном месте и выполнять одни задачи по прописанным процедурам. А дальше идти улучшать процесс… Мир и образование не стоят на месте, нужно что-то улучшить», — сказала Камарина.

По её словам, некоторые сотрудники, фамилии которых указаны в обращении, уволились из ЦМП, но по собственному желанию, а не по принуждению.

«Часть этих сотрудников, я посмотрела обращение, действительно не соответствовали квалификационным требованиям. Есть сотрудники, которые не знали английского языка. Другие, например, с IT-отдела, не являются разработчиками, а у нас стоит вопрос по разработке программного обеспечения. А у них не было навыков программирования, поэтому они ушли по собственному желанию», — пояснила Камарина.

По её словам, указанное обращение увольнение из ЦМП порядка 30 человек с осени 2016 года не является удивительной для центра, так как «текучка была всегда и при других руководителях».

Как заявили в ЦМП, они не знают авторов обращения и даже не могут определить всех фамилий лиц, якобы подписавшихся под ним.

«На данный момент мы не можем идентифицировать все 25 подписей, поскольку у нас нет оригинального заявления, а качество фотографий обращения, появившихся в СМИ, оставляет желать лучшего. Примерно мы определили две подписи», — сообщила менеджер по персоналу ЦМП Райля Хайгулина.

Начальник управления нормативно-правового обеспечения юридического департамента ЦМП Аскар Шарамбаев предположил, что две подписи принадлежат бывшим сотрудникам компании Максату Даулиеву и Орынбасару Спанбаеву.

Скандальную видеозапись, в которой болашаковцев назвали «баранами», 23 мая прокомментировали в ЦМП.

Как отметили в Центре международных программ, число стипендиатов, отчисленных за неуспеваемость, составляет 362 человека, при сумме долга израсходованных бюджетных средств — 4 млрд 968 млн тенге.

«Последнее обстоятельство вызвало эмоциональное высказывание Жанболата Мелдешова касательно ситуации в зарубежных высших учебных заведениях, отдельные из которых заинтересованы в финансовой выгоде через высокий количественный набор студентов при отсутствии условий по качественному обеспечению контроля их учебного процесса», — прокомментировала менеджер департамента информационно-аналитической работы АО «Центр международных программ» Джамиля Бахрутдинова.

После жалобы болашаковцев на руководителя АО «Центр международных программ» в Администрацию Президента РК Министерство образования и науки РК проводит служебную проверку. Жанболат Мелдешов временно отстранён от исполнения служебных обязанностей.

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев лично пообещал разобраться в жалобе болашаковцев на руководителя Центра международных программ.

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