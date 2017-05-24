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11:30 (мск), источник: РИА Новости

Польша выдала украинцам 650 тысяч виз с правом на работу

ВАРШАВА, 24 мая — РИА Новости. Граждане Украины ежегодно пересылают из Польши на Родину около пяти миллиардов евро, сообщил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в эфире радио RFM FM.

Источник: РИА Новости

«В минувшем году Польша выдала 1 миллион 267 тысяч виз только гражданам Украины. 650 тысяч из них — это визы с правом пребывания и работы на территории Польши», — сказал министр. По его словам, находящиеся в Польше украинцы ежегодно генерируют и высылают на Украину около пяти миллиардов евро.

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«Это мы тоже должны Европе напоминать», — отметил Ващиковский, говоря о звучащей в ЕС критике в адрес Польши, которая отказалась принимать участие в европейской программе релокации беженцев.

В феврале украинская социологическая группа «Рейтинг» опубликовала данные опроса, согласно которым больше всего жителей Украины едут в поисках работы в Польшу, на втором месте Россия. По данным опроса, большинство работающих украинцев в России заняты в сфере строительства и ремонта, а в странах ЕС — на сельскохозяйственных работах и в сфере работы по дому. В опросе отмечается, что 35% респондентов работают за рубежом официально, 61% опрошенных — неофициально и 4% не ответили.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев рассказал, что по данным украинской госпогранслужбы, в 2015 году в Россию выехало 4,1 миллиона украинских граждан, для многих из которых эти поездки были связаны с посещением родственников или заработками.

Комментарии
1
Tavovic
Ну вот и дожили до рабства .
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