Чиновникам Челябинска грозит крупный штраф

Нарушения закона Закона о защите конкуренции при проведении конкурса на выполнение работ по содержанию светофоров, дорожных знаков и обустройства дорог города Челябинска в 2016 году выявила региональная антимонопольная служба. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Заказчиком работ выступало Управление дорожного хозяйства администрации Челябинска. По данным антимонопольной службы, конкурсная документация не содержала информацию, необходимую для выполнения работ заказчика. Отсутствовали адресные ориентиры выполнения работ, отсутствовали данные о количестве светофоров, входящих в 328 светофорных объектов и подлежащих обслуживанию, не были указаны наименования дорог и улиц, на которых располагаются дорожные знаки и ограждения, не отображен график выполнения работ. Кроме этого в один лот были объединены работы по содержанию сфетофоров и дорожных знаков, обустройству дорог и техническому обслуживанию автоматизированной системы управления дорожным движением.

Тем самым были созданы ограничения к участию компаний, так как подрядчик должен был обладать ресурсами для выполнения разнородных работ. При этом опыт проведения подобных конкурсов говорит о возможности разделения заявки на несколько лотов и проведения нескольких торгов.

Также о стремлении к ограничению участников торгов свидетельствует цена контракт — 159 млн рублей, при которой цена обеспечения заявки тоже высокая и составляет несколько миллионов рублей, что является ограничением для некоторых участников, считают в УФАС.

В Челябинском УФАС выявили, что отдельному участнику были созданы преимущественные условия в конкурсе. Этот участник ежегодно с 2010 года становится победителем конкурса.

Антимонопольное ведомство выявило нарушения части 1 и 2 статьи 17 Закона о защите конкуренции. Должностное лицо заказчика будет привлечено к административному штрафу в размере от 15 до 50 тыс. рублей.

Отметим, в Челябинской области растут масштабы взяточничества. Об этом в конце 2016 года заявил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры Александр Ермолаев. При этом снижается количество нарушений в сфере образования и здравоохранения, однако растет количество нарушений связанных с муниципальными закупками. Причем челябинская прокуратура отмечает, что тенденции в сфере коррупции на Южном Урале идет в противовес происходящему в соседних регионах, где происходит снижение показателей. Так, в Тюмени, Екатеринбурге, Ханты-Мансийске, Кургане и Ямале произошло заметное снижение взяточничества (на размер от 15 до 28%), тогда как в Челябинской области был отмечен рост.

Напомним, при правительстве Челябинской области действует комиссия по координации работы по противодействию коррупции под председательством губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. В неё входят чиновники, также представители областной Общественной палаты и СКР.