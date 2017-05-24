Чиновникам Челябинска грозит крупный штраф
Заказчик объединил несколько разнородных заявок на работы в один лот, ограничив тем самым конкуренцию, считает УФАС.
Заказчик объединил несколько разнородных заявок на работы в один лот, ограничив тем самым конкуренцию, считает УФАС.
Нарушения закона Закона о защите конкуренции при проведении конкурса на выполнение работ по содержанию светофоров, дорожных знаков и обустройства дорог города Челябинска в 2016 году выявила региональная антимонопольная служба. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в
Заказчиком работ выступало Управление дорожного хозяйства администрации Челябинска. По данным антимонопольной службы, конкурсная документация не содержала информацию, необходимую для выполнения работ заказчика. Отсутствовали адресные ориентиры выполнения работ, отсутствовали данные о количестве светофоров, входящих в 328 светофорных объектов и подлежащих обслуживанию, не были указаны наименования дорог и улиц, на которых располагаются дорожные знаки и ограждения, не отображен график выполнения работ. Кроме этого в один лот были объединены работы по содержанию сфетофоров и дорожных знаков, обустройству дорог и техническому обслуживанию автоматизированной системы управления дорожным движением.
Тем самым были созданы ограничения к участию компаний, так как подрядчик должен был обладать ресурсами для выполнения разнородных работ. При этом опыт проведения подобных конкурсов говорит о возможности разделения заявки на несколько лотов и проведения нескольких торгов.
Также о стремлении к ограничению участников торгов свидетельствует цена контракт — 159 млн рублей, при которой цена обеспечения заявки тоже высокая и составляет несколько миллионов рублей, что является ограничением для некоторых участников, считают в УФАС.
В Челябинском УФАС выявили, что отдельному участнику были созданы преимущественные условия в конкурсе. Этот участник ежегодно с 2010 года становится победителем конкурса.
Антимонопольное ведомство выявило нарушения части 1 и 2 статьи 17 Закона о защите конкуренции. Должностное лицо заказчика будет привлечено к административному штрафу в размере от 15 до 50 тыс. рублей.
Отметим, в Челябинской области растут масштабы взяточничества. Об этом в конце 2016 года заявил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры Александр Ермолаев. При этом снижается количество нарушений в сфере образования и здравоохранения, однако растет количество нарушений связанных с муниципальными закупками. Причем челябинская прокуратура отмечает, что тенденции в сфере коррупции на Южном Урале идет в противовес происходящему в соседних регионах, где происходит снижение показателей. Так, в Тюмени, Екатеринбурге,
Напомним, при правительстве Челябинской области действует комиссия по координации работы по противодействию коррупции под председательством губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. В неё входят чиновники, также представители областной Общественной палаты и СКР.