Елизавета Солонченко избрана и.о. главы Нижнего Новгорода

Елизавета Солонченко избрана врио главы Нижнего Новгорода. Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствующий на заседании Думы Нижнего Новгорода 24 мая, за ее кандидатуру проголосовали 40 депутатов, против — 0.

Напомним, что в связи с принятыми Гордумой изменениями в устав города, временно исполняющим обязанности (врио) главы города в случае его досрочной отставки становится заместитель мэра.

Если же у мэра было более одного зама или не было такового вообще, то врио избирается из числа депутатов путем голосования.

Так как у прежнего мэра города Ивана Карнилина был только один заместитель — Елизавета Солонченко, она и будет временно возглавлять город.

Напомним, что депутаты на заседании Думы 24 мая приняли отставку главы города Ивана Карнилина.

За отставку Ивана Карнилина проголосовал 31 депутат, против 4 и двое воздержались. Таким образом, полномочия Ивана Карнилина в качестве главы города и председателя Думы официально прекращены.

Напомним, что Елизавета Солонченко была избрана заместителем главы Нижнего Новгорода 7 октября 2015 года.

СПРАВКА

Елизавета Игоревна Солонченко родилась в 1972 году в Горьком.

Окончила факультет ВМК ННГУ им. Н. И. Лобачевского по специальности «Прикладная механика».

Работала в бизнес-секторе, в компаниях «Любятово» и «ВКТ». Получила степень Executive МВА в Высшей школе экономики. С 2002 по 2012 возглавляла компанию «ВКТ».

В 2012 году избрана президентом Нижегородского регионального общественного фонда поддержки партии «Единая Россия». Возглавляла фонд в течение двух лет.

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода IV, V и VI созывов, руководитель фракции «Единая Россия».

С 2012 года — заместитель главы города Нижнего Новгорода.

Секретарь местного отделения партии «ЕР», член президиума Нижегородского регионального политсовета партии, заместитель председателя Нижегородского регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления.