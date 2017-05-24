Елизавета Солонченко избрана и.о. главы Нижнего Новгорода
За отставку Ивана Карнилина проголосовал 31 депутат, против 4 и двое воздержались.
За отставку Ивана Карнилина проголосовал 31 депутат, против 4 и двое воздержались.
Елизавета Солонченко избрана врио главы Нижнего Новгорода. Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствующий на заседании Думы Нижнего Новгорода 24 мая, за ее кандидатуру проголосовали 40 депутатов, против — 0.
Напомним, что в связи с принятыми Гордумой изменениями в устав города, временно исполняющим обязанности (врио) главы города в случае его досрочной отставки становится заместитель мэра.
Если же у мэра было более одного зама или не было такового вообще, то врио избирается из числа депутатов путем голосования.
Так как у прежнего мэра города Ивана Карнилина был только один заместитель — Елизавета Солонченко, она и будет временно возглавлять город.
Напомним, что депутаты на заседании Думы 24 мая приняли отставку главы города Ивана Карнилина.
За отставку Ивана Карнилина проголосовал 31 депутат, против 4 и двое воздержались. Таким образом, полномочия Ивана Карнилина в качестве главы города и председателя Думы официально прекращены.
Напомним, что Елизавета Солонченко была избрана заместителем главы Нижнего Новгорода 7 октября 2015 года.
СПРАВКА
Елизавета Игоревна Солонченко родилась в 1972 году в Горьком.
Окончила факультет ВМК ННГУ им. Н. И. Лобачевского по специальности «Прикладная механика».
Работала в
В 2012 году избрана президентом Нижегородского регионального общественного фонда поддержки партии «Единая Россия». Возглавляла фонд в течение двух лет.
Депутат городской Думы Нижнего Новгорода IV, V и VI созывов, руководитель фракции «Единая Россия».
С 2012 года — заместитель главы города Нижнего Новгорода.
Секретарь местного отделения партии «ЕР», член президиума Нижегородского регионального политсовета партии, заместитель председателя Нижегородского регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления.