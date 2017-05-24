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11:32 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В МОН назвали новые условия для получения академической стипендии

Министерство образования и науки Украины намерено инициировать формирование рейтинговых списков студентов высших учебных заведений для получения стипендий на уровне факультетов, а не специальностей.

Источник: Telegraf.com.ua

Как сообщает в среду пресс-служба Минобразования, формирование рейтинга планируется перенести с уровня специализации на уровень выше — факультета.

«На уровне факультета есть возможность составить более справедливый рейтинг. На уровне специализации группы очень маленькие и неровные по качеству обучения студентов. Сейчас мы осознали эту проблем и должны ее исправить», — цитирует слова министра образования и науки Лилии Гриневич пресс-служба министерства.

Вузам также планируется разрешить использование остатков стипендиального фонда для дополнительной поддержки студентов.

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