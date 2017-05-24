В МОН назвали новые условия для получения академической стипендии

Как сообщает в среду пресс-служба Минобразования, формирование рейтинга планируется перенести с уровня специализации на уровень выше — факультета.

«На уровне факультета есть возможность составить более справедливый рейтинг. На уровне специализации группы очень маленькие и неровные по качеству обучения студентов. Сейчас мы осознали эту проблем и должны ее исправить», — цитирует слова министра образования и науки Лилии Гриневич пресс-служба министерства.

Вузам также планируется разрешить использование остатков стипендиального фонда для дополнительной поддержки студентов.