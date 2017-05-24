В России отменили открепительные удостоверения на выборах

Принятый закон устанавливает возможность голосования по заявлению избирателя. Это коснется тех граждан, которые в день голосования будут отсутствовать по месту регистрации. Устанавливается право наблюдателей знакомиться со сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения.

Поправки определяют, что избиратель, который будет находиться в день голосования вне своего места жительства, вправе подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в порядке, установленном ЦИК РФ.

Поправки определяют, что избиратель, который будет находиться в день голосования вне своего места жительства, вправе подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в порядке, установленном ЦИК РФ.

Сроки подачи заявления предлагается устанавливать ЦИК РФ в пределах срока, который начинается не ранее чем за 45 дней и заканчивается в 14 часов за день до голосования. Заявление может быть подано избирателем только лично по предъявлении паспорта, а также с использованием портала госуслуг либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. На заявлениях будут наклеиваться специальные марки во избежание подделки заявлений.

Избиратель, подавший заявление о включении его в список избирателей по месту проживания, исключается из списка избирателей по месту регистрации. Оговаривается, что избиратель, подавший заявление, может быть включен в список избирателей по месту своего нахождения только на одном избирательном участке.

В день голосования избиратель может быть включен в список избирателей только по решению участковой избирательной комиссии и только после установления факта того, что он не проголосовал на другом избирательном участке.

Кроме того, административная ответственность за злоупотребление предоставляемыми правами, за недобросовестные действия. Увеличиваются с 3,5 тыс. руб. до 30 тыс. руб. размеры штрафа за выдачу избирательного бюллетеня в целях предоставления возможности проголосовать вместо избирателя или проголосовать более одного раза в ходе одного и того же голосования либо за выдачу гражданину заполненного избирательного бюллетеня, а также за получение такого бюллетеня.