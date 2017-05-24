В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы мессенджеров

Соответствующая инициатива размещена в среду в базе законодательной деятельности парламента. Ее авторами выступили заместители председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова («Единая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ), а также член комитета Госдумы по экономической политике Олег Николаев («Справедливая Россия»).

Законопроект вводит понятие «мессенджер», а также прописывает обязанности для подобных сервисов. Законопроект, в частности, возлагает на «организатора обмена мгновенными сообщениями» обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ.

Кроме того, проектом предлагается осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера, на основе договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи.

Наряду с обязанностями по идентификации, на мессенджеры возложены обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей.

Согласно пояснительной записке, мессенджер также обязан обеспечивать возможность рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти.