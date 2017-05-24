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11:56 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму начались учения спецназа ФСБ

Спецслужбы отработают свои действия при захвате иностранными военными нефтяной буровой установки и буксировочного судна. В маневрах участвуют около двух тысяч человек.

Источник: РИА "Новости"

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН (КРЫМ), 24 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Подразделения специального назначения Федеральной службы безопасности приступили к первому этапу учений в Крыму.

Спецназовцам предстоит отработать действия по нейтрализации иностранных военных, захвативших нефтяную буровую установку «Крым-2» и буксировочное судно «Федор Урюпин». Согласно сценарию учений, сотрудникам ФСБ предстоит также освободить 150 заложников.

В маневрах задействованы группы боевых пловцов, специальные десантные катера и парашютисты.

Учения пройдут на объектах предприятия «Черноморнефтегаз». Как пояснили в компании, буровые установки являются объектами повышенной опасности.

«Структуры ФСБ отрабатывают на этих объектах возможные провокации со стороны Украины. Были неоднократные посягательства, были облеты со стороны Украины, пароходы подходили», — рассказал журналистам заместитель начальника управления разведочного и эксплуатационного бурения «Черноморнефтегаза» Александр Петляк.

Учения, которые продлятся до 29 мая, пройдут в российских территориальных водах неподалеку от границы с Украиной. В них примут участие около двух тысяч человек.

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