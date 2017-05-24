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13:21 (мск), источник: РИАЦ

Председателем общественного совета при Облизбиркоме избран Сергей Панкратов

Подготовку к предстоящим электоральным кампаниям обсудили на первом заседании Общественного экспертного совета при Избирательной комиссии Волгоградской области.

Источник: РИАЦ

Одновременно было принято решение о председателе консультативного органа. По итогам открытого голосования, его возглавил доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международных отношений, политологии и регионоведения ВолГУ Сергей Панкратов. За это решение единогласно проголосовали все члены совета.

По мнению Сергея Панкратова, одним из результатов работы Общественного совета должно стать формирование эффективной системы коммуникаций между гражданским обществом и организаторами выборов на территории Волгоградской области.

Обсуждались на первом заседании Общественного экспертного совета и новации предстоящих избирательных кампаний. Речь идет об использовании на сентябрьских выборах QR-кода для ускоренного ввода данных протоколов УИК об итогах голосования в ГАС «Выборы». Технология позволяет исключить вероятность ошибок, дает возможность оперативно изготовить копии протоколов и ускоряет процесс передачи информации об итогах голосования.

В Волгоградской области впервые эта технология будет применена в единый день голосования 10 сентября на территории всех муниципальных образований, где пройдут выборы. QR-код будет использован не менее чем на 66 избирательных участках как при проведении дополнительных выборов в Волгоградскую областную думу, так и в органы местного самоуправления.

Среди других предстоящих нововведений — отмена открепительных удостоверений. Соответствующий законопроект Государственная Дума приняла во втором чтении. Документ предлагает новый механизм обеспечения реализации активного избирательного права. Гражданин может быть включен в список избирателей, подав соответствующее заявление по месту нахождения в порядке, установленном ЦИК России. Кроме того, предусмотрена возможность использования при подаче заявления федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

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