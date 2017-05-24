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12:04 (мск), источник: Интерфакс

Депутат гордумы Екатеринбурга Киселев рассчитывает пройти муниципальный фильтр для участия в выборах губернатора Свердловской области

Екатеринбург. 24 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Депутат Екатеринбургской городской думы Константин Киселев планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора Свердловской области.

«От какой партии выдвигаюсь, рано еще говорить», — заявил К. Киселев агентству «Интерфакс-Урал» в среду, добавив, что официально назовет партию в ближайшее время.

Депутат также отметил, что рассчитывает пройти муниципальный фильтр для участия в выборах главы региона.

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«Здесь договоренность есть с партией, которая выдвигает, о том, что они этим займутся. (…) Я прекрасно понимаю все трудности и сложности и понимаю, что ни один кандидат самостоятельно сделать это не сможет», — пояснил К. Киселев.

Выборы главы Свердловской области состоятся в Единый день голосования в сентябре этого года. О намерении принять в них участие, в частности, заявил глава Екатеринбурга Евгений Ройзман — он будет кандидатом от партии «Яблоко». Также о принятии решения участвовать в предстоящих выборах главы региона заявил временно исполняющий обязанности главы Свердловской области Евгений Куйвашев.

Кроме того, участие в предстоящих региональных и муниципальных выборах в 2017 году примет движение «В защиту человека труда», председателем которого является полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.

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