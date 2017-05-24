Депутат гордумы Екатеринбурга Киселев рассчитывает пройти муниципальный фильтр для участия в выборах губернатора Свердловской области

«От какой партии выдвигаюсь, рано еще говорить», — заявил К. Киселев агентству «Интерфакс-Урал» в среду, добавив, что официально назовет партию в ближайшее время.

«Здесь договоренность есть с партией, которая выдвигает, о том, что они этим займутся. (…) Я прекрасно понимаю все трудности и сложности и понимаю, что ни один кандидат самостоятельно сделать это не сможет», — пояснил К. Киселев.

Выборы главы Свердловской области состоятся в Единый день голосования в сентябре этого года. О намерении принять в них участие, в частности, заявил глава Екатеринбурга Евгений Ройзман — он будет кандидатом от партии «Яблоко». Также о принятии решения участвовать в предстоящих выборах главы региона заявил временно исполняющий обязанности главы Свердловской области Евгений Куйвашев.

Кроме того, участие в предстоящих региональных и муниципальных выборах в 2017 году примет движение «В защиту человека труда», председателем которого является полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских.