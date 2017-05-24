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11:57 (мск), источник: НТА-Приволжье

Михаил Кузнецов и Евгений Лазарев претендуют на пост замглавы Нижнего Новгорода

Вопрос избрания нового главы города будет рассмотрен Гордумой 7 июня.

Михаил Кузнецов и Евгений Лазарев претендуют на пост замглавы Нижнего Новгорода. Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствующий на заседании Гордумы, кандидатуру Михаила Кузнецова (партия «Патриоты России») на пост заместителя главы города предложила исполняющая обязанности мэра Елизавета Солонченко.

Евгений Лазарев (КПРФ) — самовыдвиженец. По его словам, он выдвинул себя самостоятельно с целью создания альтернативы при голосовании за нового заместителя главы города.

В ближайшее время депутатский корпус удалится для проведения тайного голосования по предложенным кандидатурам.

Напомним, что депутаты на заседании Думы 24 мая приняли отставку главы города Ивана Карнилина.

В настоящее время до момента избрания нового главы города и.о. главы города будет Елизавета Солонченко.

При этом вопрос избрания нового главы города будет рассмотрен Гордумой 7 июня.

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