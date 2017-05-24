Депутаты ЗСК запретили себе иметь счета за рубежом

«Законопроектом предложено распространить запрет открывать и иметь счета, вклады и хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках за пределами РФ, владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами на всех депутатов ЗСК, а также на их супруг, супругов и несовершеннолетних детей», — сказал на сессии депутат Петр Курдюк.

Депутаты единогласно приняли закон в первом чтении и в целом.