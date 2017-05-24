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13:26 (мск), источник: ЮГА.ру

Депутаты ЗСК запретили себе иметь счета за рубежом

В Краснодаре 24 мая на 63-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края приняли изменения в закон о статусе депутата ЗСК.

Источник: ЮГА.ру

«Законопроектом предложено распространить запрет открывать и иметь счета, вклады и хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках за пределами РФ, владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами на всех депутатов ЗСК, а также на их супруг, супругов и несовершеннолетних детей», — сказал на сессии депутат Петр Курдюк.

Депутаты единогласно приняли закон в первом чтении и в целом.

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