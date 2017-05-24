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13:26 (мск), источник: НТА-Приволжье

Депутаты Думы Нижнего Новгорода избрали Михаила Кузнецова заместителем главы города

В настоящее время до момента избрания нового главы города и.о. главы города будет Елизавета Солонченко.

Депутаты Думы Нижнего Новгорода избрали Михаила Кузнецова заместителем главы города.

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствующий на заседании Гордумы, за проголосовали 35 депутатов из 38 присутствующих.

В ходе обсуждения вопроса Евгением Лазаревым были также выдвинуты кандидатуры Ольги Балакиной и Кирилл Лазорина с целью создания конкуренции на пост замглавы администрации. Однако они взяли самоотвод, заявив, что они не планируют занимать такой важный пост.

После этого Евгений Лазарев выдвинул свою кандидатуру и после его выступления ряд депутатов, включая Елизавету Солонченко, заявили, что он станет хорошим заместителем председателя Гордумы.

Также Евгений Лазарев потребовал, чтобы голосование проходило прямо в зале заседаний Думы и бюллетени после голосования были сохранены. Однако его инициатива не была поддержана депутатами и подавляющее их большинство проголосовало против.

Кроме того, перед голосованием председатель счетной комиссии Алексей Гойхман взял самоотвод и счетная комиссия работала в сокращенном составе на время рассмотрения вопроса о выборе замглавы Нижнего Новгорода.

В итоге кандидатуру Михаила Кузнецова поддержали 35 депутатов, а Евгения Лазарева всего 3 и 33 проголосовали против.

Напомним, что депутаты на заседании Думы 24 мая приняли отставку главы города Ивана Карнилина.

В настоящее время до момента избрания нового главы города и.о. главы города будет Елизавета Солонченко.

При этом вопрос избрания нового главы города будет рассмотрен Гордумой 7 июня.

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