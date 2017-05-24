В Башкирии вернут компенсации за оплату детского сада

Все категории семей вновь могут рассчитывать на господдержку: 20 процентов — на первого ребенка, 50 — за второго, и 70 — за третьего.

Напомним, что с 1 марта в республике ввели новый порядок оплаты детского сада. Согласно нововведению, получить компенсацию могли только льготники — многодетные или малоимущие семьи. Доход на одного члена в такой семье должен быть меньше полуторного размера прожиточного минимума (примерно 12484 рублей — прим. Ред.), что подтверждалось специальной справкой.

В срок до 1 мая сотни семей подали документы на получение компенсации, остальным же пришлось развести руками и смириться с тем, что платить за детсад придется чуть ли не вдвое больше.

К счастью, этого не случилось: правительство республики пошло на уступки старые порядки оплаты за дошкольные учреждения вернули.