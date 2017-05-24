В Башкирии вернут компенсации за оплату детского сада
Рустэм Хамитов поручил пересмотреть порядок выплат компенсации за детские сады.
Рустэм Хамитов поручил пересмотреть порядок выплат компенсации за детские сады.
Все категории семей вновь могут рассчитывать на господдержку: 20 процентов — на первого ребенка, 50 — за второго, и 70 — за третьего.
Напомним, что с 1 марта в республике ввели новый порядок оплаты детского сада. Согласно нововведению, получить компенсацию могли только льготники — многодетные или малоимущие семьи. Доход на одного члена в такой семье должен быть меньше полуторного размера прожиточного минимума (примерно 12484 рублей — прим. Ред.), что подтверждалось специальной справкой.
В срок до 1 мая сотни семей подали документы на получение компенсации, остальным же пришлось развести руками и смириться с тем, что платить за детсад придется чуть ли не вдвое больше.
К счастью, этого не случилось: правительство республики пошло на уступки старые порядки оплаты за дошкольные учреждения вернули.
— Точная информация о возвращении компенсации появится в ближайшее время, — рассказали в