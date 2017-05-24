Крымский парламент принял в первом чтении языковой закон

Как отметил глава Комитета по законодательству РК Сергей Трофимов, работа над данным законопроектом имеет более, чем двухлетнюю историю.

«В рамках подготовки проекта закона высказывались полярные точки зрения на урегулирование тех или иных правоотношений. Мы попытались определить общепризнанные принципы международного права, положений федерального законодательства, многолетний опыт Республики Крым и других субъектов РФ», — отметил глава профильного комитета.

По словам Трофимова, в рамках подготовки ко второму чтению, планируется широкое экспертное и общественное обсуждение данного законопроекта.

Согласно опубликованному на официальном сайте крымского парламента законопроекту «О функционировании государственных языков Республики Крым и иных языков в Республике Крым», данный документ направлен на обеспечение равноправного развития государственных языков РК, усиление их консолидирующей роли и укрепление правовой основы использования, а также на создание условий для сохранения, изучения и самобытного развития иных языков в Крыму.

В соответствии с проектом закона, государственными языками Республики являются русский, украинский и крымско-татарский. Языком межнационального общения, согласно документу, является русский язык. При этом Республика Крым гарантирует всем народам РФ, проживающим на полуострове, равные права на сохранение и всестороннее развитие родного языка.

Среди прочего законопроект провозглашает принцип равенства в языковых отношениях и гарантирует свободное волеизъявление каждого человека при выборе языка общения, обучения и воспитания, интеллектуального творчества.

«В Республике Крым гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Крым об образовании», — говорится в документе.

Кроме того, законопроект закрепляет право граждан обращаться в органы власти, местного самоуправления, госпредприятия, учреждения и организации с предложениями, заявлениями и жалобами на государственных языках Республики Крым и получать официальные ответы на языке обращения.