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12:53 (мск), источник: РИА Новости

Спецназ ФСБ нейтрализовал условных террористов у берегов Крыма

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН (КРЫМ), 24 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Подразделения специального назначения ФСБ России в рамках учений нейтрализовали группу условных террористов, захвативших самоподъемную нефтяную буровую установку «Крым-2» и буксировочное судно «Федор Урюпин» с удержанием 150 членов экипажа платформы и судна в качестве заложников.

Источник: РИА "Новости"

Учения прошли в территориальных водах России в западной части крымского полуострова, неподалеку от границы с Украиной. Действия спецназа отрабатывались на объектах морской инфраструктуры нефтегазодобывающего предприятия «Черноморнефтегаз».

«Итоги первого этапа учений показали высокую готовность подразделений специального назначения органов федеральной службы безопасности к проведению антитеррористических мероприятий на морских объектах различного типа», — сообщили журналистам в крымском управлении ФСБ.

По замыслу учений, возможность выхода террористов за пределы территориальных вод России была блокирована кораблями береговой охраны погранслужбы ФСБ.

Непосредственно в штурме участвовали около ста бойцов сводной группы спецназначения из различных регионов страны, доставленной в Крым авиацией ФСБ. В короткие сроки проведена оценка сложившейся обстановки, спланировано и проведено мероприятие по освобождению заложников, в ходе которого осуществлены скрытый подход и подъем боевых пловцов, десантирование парашютистов и высадка абордажной группы на захваченные условными террористами объекты.

Кроме того, одновременно с этим была решена задача с использованием парашютно-десантной техники по перехвату диверсантов, следовавших по Черноморскому шоссе на автомобиле в сторону порта «Черноморнефтегаза».

Второй этап учений пройдет в Евпатории на территории санаторно-гостиничного комплекса, а третий этап будет связан с отработкой действий спецназа на отдельных участках прибрежной и горно-лесистой местности.

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